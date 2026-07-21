تداوم آتشسوزیهای گسترده در الجزایر
آتشسوزیهای گسترده در الجزایر از پنج روز پیش همچنان ادامه دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تصاویر آتشسوزیها در الجزایر واقع در شمال آفریقا از حجم گسترده آن حکایت می کند.
آتشسوزیهای وسیع در استان «سکیکده» الجزایر که از پنج روز پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی در سراسر این کشور با دهها حریق فعال مبارزه میکنند.
سازمان دفاع مدنی الجزایر از ثبت ۱۷۲ مورد آتشسوزی طی بازه زمانی ۲۰ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ خبر داد.
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