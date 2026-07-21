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اعلام شرایط دریافت گواهینامه موتورسواری زنان

 رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: بانوان برای گواهینامه موتور در مراکز دارای مجوز رسمی ثبت‌نام کنند. بانوان از ثبت‌نام در مراکز و آموزشگاه‌هایی که خارج از نظارت و تأیید فدراسیون فعالیت دارند، خودداری کنند، زیرا این مراکز صلاحیت برگزاری دوره‌های رسمی آموزش برای دریافت گواهینامه را ندارند.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۲۱
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اعلام شرایط دریافت گواهینامه موتورسواری زنان

به گزارش تابناک، محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به روند صدور گواهینامه موتورسواری بانوان، اظهار کرد: صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، حق قانونی و مطالبه به‌حق زنان ایران است و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، مراحل اجرایی این موضوع در حال نهایی شدن است.

وی افزود: تمامی هیات‌های موتورسواری و اتومبیلرانی استان‌ها برای آغاز فرآیند آموزش هماهنگ شده‌اند و به محض ابلاغ نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح و فراهم شدن الزامات قانونی، دوره‌های رسمی آموزش موتورسواری ویژه بانوان آغاز خواهد شد.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تأکید بر اینکه آموزش بانوان تنها توسط مربیان زن واجد شرایط انجام می‌شود، گفت: با توجه به اهمیت ایمنی در آموزش موتورسواری، از تمامی بانوان درخواست می‌کنیم از ثبت‌نام در آموزشگاه‌ها و مراکزی که مجوز رسمی فدراسیون را ندارند، خودداری کنند.

وی ادامه داد: تمامی آموزشگاه‌ها و مؤسساتی که از مربیان دارای مدرک مربیگری فدراسیون استفاده می‌کنند، پیش از آغاز فعالیت در زمینه آموزش گواهینامه، باید مجوزهای لازم را از فدراسیون دریافت کنند. در این فرآیند، کمیته فنی و کمیته آموزش آکادمی فدراسیون از مراکز آموزشی بازدید خواهند کرد و رعایت تمامی استانداردها و الزامات ایمنی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

 

پازندمهر خاطرنشان کرد: بانوان و متقاضیان ساکن استان‌های تهران و البرز می‌توانند با مراجعه به پیست موتورسواری ورزشگاه آزادی و حضور در دوره‌های آموزشی فدراسیون، زیر نظر مربیان مجرب و دارای مجوز، آموزش‌های لازم را در محیطی ایمن و استاندارد فرا بگیرند.

وی افزود: بانوان ساکن سایر استان‌های کشور نیز می‌توانند با مراجعه به هیات‌های موتورسواری و اتومبیلرانی استان محل سکونت خود، برای شرکت در دوره‌های آموزشی رسمی ثبت‌نام کنند.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تصریح کرد: تنها مراکزی مجاز به ارائه آموزش خواهند بود که تحت پوشش آکادمی موتورسواری فدراسیون فعالیت کرده و مجوز رسمی آغاز فعالیت را دریافت کرده باشند. بانوان نیز پیش از ثبت‌نام، باید از داشتن این مجوز توسط آموزشگاه یا مؤسسه مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

پازندمهر ادامه داد: پس از طی موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط، متقاضیان مطابق ضوابط قانونی برای دریافت گواهینامه به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد و در نهایت، گواهینامه رسمی توسط پلیس راهور فراجا صادر می‌شود.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ادامه داد: به تمامی هیات‌های استانی و ادارات کل ورزش و جوانان ابلاغ خواهد شد تا بر فعالیت مراکز آموزشی نظارت کامل داشته باشند و از فعالیت اماکن غیرمجاز که بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به آموزش می‌کنند، جلوگیری شود. فدراسیون پیگیر ویژه این موضوع است تا با افرادی که به شکر غیرمجاز در حال اموزش هستند برخورد جدی و این مکان‌ها را پلمپ کند. هدف فدراسیون، ایجاد فرآیندی ایمن، استاندارد و قانونی برای آموزش موتورسواری بانوان در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر لزوم ثبت‌نام در مراکز مورد تأیید فدراسیون، هشدار داد: بانوان از ثبت‌نام در مراکز و آموزشگاه‌هایی که خارج از نظارت و تأیید فدراسیون فعالیت می‌کنند، خودداری کنند، زیرا این مراکز صلاحیت برگزاری دوره‌های رسمی آموزش برای دریافت گواهینامه را ندارند. در چنین مراکزی، علاوه بر اتلاف زمان و هزینه، مدارک یا گواهی‌های صادرشده هیچ‌گونه اعتبار رسمی نخواهد داشت و تنها آموزش‌ها، مدارک و مجوزهای صادرشده زیر نظر فدراسیون و مراجع قانونی، ملاک طی مراحل دریافت گواهینامه رسمی خواهد بود.

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