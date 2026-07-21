مجمع مصوبۀ برگزاری جلسات در شرایط خاص را تأیید کرد

به گزارش تابناک، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جلسه‌ای به ریاست دکتر کدخدایی و با حضور اکثریت اعضا، مصوبه مجلس شورای اسلامی، درباره سازوکار برگزاری و اداره جلسات مجلس شورای اسلامی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد.»