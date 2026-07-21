عبدالکریم سروش: کاسبان جنگ را باید سرجای خود نشاند
تندروان همیشه آفتی برای آرامش در کشور ما بودند و همیشه بر طبل جنگ، بر طبل تفرقه و طبل دوگانگی میکوبیدند برای اینکه از این میان مغازه خود و دکان خود را پر رونق کنند.
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عبدالکریم سروش در واکنش به حمله تندروها به سیدمحمد خاتمی گفت: ما هم در بند پیکار بیگانه هستیم و هم با دشمن نفس که در خانه ما لانه گزیده، روبهرو هستیم.
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، عبدالکریم سروش در واکنش به حمله تندروها به سیدمحمد خاتمی گفت: حملهکنندگان به خاتمی کاسب جنگ هستند؛ آنها را به هر نحوی باید سر جایشان نشاند.
سروش تاکید کرد: تندروان همیشه آفتی برای آرامش در کشور ما بودند و همیشه بر طبل جنگ، بر طبل تفرقه و طبل دوگانگی میکوبیدند برای اینکه از این میان مغازه خود و دکان خود را پر رونق کنند. گویی که آرامش با مزاج آنها نمیسازد و دوست دارند در غوغا زندگی کنند و به آتش این غوغا همگان را بسوزانند. ما هم در بند پیکار بیگانه هستیم و هم با دشمن نفس که در خانه ما لانه گزیده، روبهرو هستیم.
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