نفت به بسته شدن بابالمندب واکنش نشان داد
پس از بازگردانده شدن دو کشتی پاکستانی حامل نفت عربستان، قیمت نفت به بالای ۹۱ در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۱۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت نفت که از زمان بسته شدن تنگه هرمز افزایشی ست، امروز هم تا مرز ۹۱.۴۷ دلار بالا رفت.
دیروز یمنیها اعلام کرده بودند که بابالمندب را میبندند، امروز هم رصد کشتیها نشان میدهد که دو کشتی پاکستانی که میخواستند نفت عربستان را از بابالمندب عبور دهند، برگشتند و مسیر خود را تغییر دادهاند.
در لحظه انتشار این خبر هر بشکه نفت خام آمریکا ۸۴.۶۷ دلار و هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۹۱.۳۴ دلار معامله میشود.
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