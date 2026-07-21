شبکه خبری العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد رئیس جمهور آمریکا در ادامه دست و پا زدن برای توافق ایران، این بار نخست وزیر عراق را به عنوان واسطه به تهران می‌فرستد.

گروه بین الملل خبرگزاری فارس؛ «منابع آگاه» به شبکه خبری العربیه گفتند که واشنگتن به نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، چراغ سبز نشان داده تا در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ بین آمریکا و ایران مشارکت کند.

این اقدام پس از سفر او به واشنگتن در ماه جاری صورت می‌گیرد که طی آن دیدار‌هایی بین نخست وزیر عراق و رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و مقامات این کشور انجام شد.

به گفته منابع مذکور، بغداد به دنبال این است که با استفاده از روابط خود با هر دو طرف و توانایی برقراری ارتباط با آنها، در زمره کشور‌هایی باشد که در پرونده کاهش تنش بین واشنگتن و تهران ایفای نقش می‌کنند.

این منابع خبر دادند که در سفر آتی نخست‌وزیر عراق به تهران که برای پنجشنبه آینده برنامه‌ریزی شده، تعدادی از پرونده‌های مهم بررسی خواهد کرد.

به گفته العربیه، در کنار بررسی پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق، خروج نیرو‌های آمریکایی از این کشور هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این منابع با تأکید بر اینکه الزیدی در سفر به تهران، «همکاری امنیتی» بین عراق و ایران را بررسی خواهد کرد، حل معضل حضور تروریست‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی که در عراق استقرار دارند، در دستور وی قرار دارد.

تحرکات عراق در سایه تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار تشدید تنش بین واشنگتن و تهران و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و پیامد‌های آن بر امنیت منطقه صورت می‌گیرد.

پیشتر فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه تأکید کرده بود که این کشور مخالف جنگ و ادامه و گسترش آن است.