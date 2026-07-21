یارانه این دهکها واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۵ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون ۶۵۵ هزار و ۸۵۹ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۴۴ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
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