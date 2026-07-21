به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) ضمن تأیید مرگ یکی از نیروهای خود در پایگاه اربیل عراق در روز یکشنبه، هویت این نظامی را اعلام کرد.



این نظامی، گروهبان «مایکل امانوئل سوینتون»، ۳۰ ساله و اهل کارولینای شمالی بوده است.



بر اساس ادعای پنتاگون حادثه زمانی رخ داد که وی در حین عملیات بر روی یک پهپاد ایران، دچار سانحه شد و به هلاکت رسید.