عکس: جاده‌ای میان دو اقلیم

در مرز میان کوهستان‌های اردبیل و جنگل‌های گیلان، جاده‌ای امتداد یافته که هر فصل آن جلوه‌ای متفاوت از طبیعت را به نمایش می‌گذارد. از آرامش دریاچه سو‌ها و دشت‌های سرسبز پیرامون آن تا پیچ خم مسیر جنگلی که در مه و درختان کهنسال گم می‌شود. همه چیز از شکوه طبیعت سخن می‌گوید.