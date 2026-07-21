عکس: جادهای میان دو اقلیم
در مرز میان کوهستانهای اردبیل و جنگلهای گیلان، جادهای امتداد یافته که هر فصل آن جلوهای متفاوت از طبیعت را به نمایش میگذارد. از آرامش دریاچه سوها و دشتهای سرسبز پیرامون آن تا پیچ خم مسیر جنگلی که در مه و درختان کهنسال گم میشود. همه چیز از شکوه طبیعت سخن میگوید.
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