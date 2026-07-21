به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «نوام امیر»، تحلیلگر برجسته امور نظامی در شبکه ۱۴ اسرائیل، با اشاره به ناکامی واشنگتن در تأمین امنیت پایگاه‌هایش در برابر عملیات‌های تهاجمی ایران، از تخلیه گسترده تجهیزات هوایی ارتش آمریکا خبر داد.



این تحلیلگر نظامی تأکید کرد که ایالات متحده در مقطع کنونی قادر به حفاظت از پایگاه‌های خود در منطقه در برابر حملات ایران نیست.



بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا در حال تخلیه پایگاه‌های منطقه‌ای خود و انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان و اسکادران‌های جنگنده به داخل سرزمین‌های اشغالی است.