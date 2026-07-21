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بیانیه فیفا پس از خشونت آرژانتین در فینال

فیفا در بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات درباره تخلفات انضباطی تیم ملی آرژانتین پس از شکست آنها مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۹۹
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بیانیه فیفا پس از خشونت آرژانتین در فینال

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فیفا در بیانیه‌ای رسمی نسبت به حواشی دیدار تیم‌های آرژانتین و اسپانیا واکنش نشان داد و اعلام کرد: پس از ارزیابی گزارش‌های مربوط به فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین و مطابق ماده ۳۶ قانون انضباطی فیفا، کمیته انضباطی یک ناظر انضباطی و اخلاق را برای بررسی نقض احتمالی قانون در رابطه با وقایع پس از این مسابقه منصوب کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جزئیات بیشتر پس از تکمیل گزارش ناظر توسط کمیته انضباطی فیفا اعلام خواهد شد.

در صورت اثبات جرم چندین بازیکن و اعضای کادر مربیگری آرژانتین با مجازات‌های شدیدی رو‌به‌رو خواهند شد. همچنین فدراسیون فوتبال آرژانتین جریمه مالی می‌شود.

بار دیگر آرژانتین به دلیل رویکرد تهاجمی خود در جریان شکست ۱-۰ مورد انتقاد قرار گرفت، به طوری که انزو فرناندز در پایان وقت قانونی به دلیل دریافت دو کارت زرد از زمین اخراج شد. هنگامی که مسابقه به پایان رسید مولینا به سینه رودری ضربه زد و روبرتو آیالا دستیار مربی آرژانتین با دنی اولمو درگیر شد.

لئاندرو پاردس نیز پس از سوت پایان به دلیل گرفتن گردن اریک گارسیا مدافع اسپانیا از زمین اخراج شد. فیفا بعدا این اخراج را از سوابق رسمی خود حذف کرد و تأیید کرد که هیچ اقدام انضباطی علیه این هافبک پس از بازی صورت نگرفته است بنابراین هرگونه تعلیق یا مجازات علیه او پس از تحقیقات توسط کمیته انضباطی فیفا آغاز می‌شود.

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