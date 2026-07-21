خبر خوب برای بازنشستگان و کارکنان دولت
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حقوق تیرماه بازنشستگان لشکری و کشوری (بازنشستگان دستگاههای دولتی و بخش عمومی) روز سهشنبه ۳۰ تیرماه به حساب مشمولان واریز شد، پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از آن است که حقوق کارکنان شاغل دستگاههای کشوری و لشکری نیز حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح مطابق برنامه زمانبندیشده انجام شده و حقوق این گروه از بازنشستگان به حسابهای بانکی آنان واریز شده است.
همچنین، بررسیها از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل دولت تأمین شده و حقوق کارکنان دستگاههای کشوری و لشکری حداکثر تا پایان روز ۳۱ تیرماه به حساب آنان واریز خواهد شد.
با پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری و تکمیل پرداخت حقوق کارکنان دولت تا پایان فردا، بخش عمده پرداختهای حقوق و دستمزد دولت در تیرماه به پایان خواهد رسید.
در پی شرایط جنگ ۴۰ روزه اسفندماه وصول منابع بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی مواجه شده بود. بررسیها نشان میدهد در سه ماه ابتدای سال وصول درامدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع پایدار بودجه با افت ۳۰ درصدی مواجه شده بود. همچنین طبق اعلام برخی نمایندگان مجلس درامدهای نفتی در پی شرایط جنگی نیز در این مدت با افت مواجه شده بود.
لازم به ذکر است، مجموع نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دولت بالغ بر ۳ میلیون نفر میباشد. همچنین به حدود دو میلیون نفر بازنشسته لشکری وکشوری از سوی دولت پرداخت خواهد شد.