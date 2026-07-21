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خبر خوب برای بازنشستگان و کارکنان دولت

بر اساس پیگیری از سازمان برنامه وبودجه کشور، حقوق تیر ماه بازنشستگان پرداخت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۹۷
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6853 بازدید
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۱۸
خبر خوب برای بازنشستگان و کارکنان دولت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حقوق تیرماه بازنشستگان لشکری و کشوری (بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی) روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه به حساب مشمولان واریز شد، پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از آن است که حقوق کارکنان شاغل دستگاه‌های کشوری و لشکری نیز حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان نیرو‌های مسلح مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شده و حقوق این گروه از بازنشستگان به حساب‌های بانکی آنان واریز شده است.

همچنین، بررسی‌ها از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل دولت تأمین شده و حقوق کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری حداکثر تا پایان روز ۳۱ تیرماه به حساب آنان واریز خواهد شد.

با پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری و تکمیل پرداخت حقوق کارکنان دولت تا پایان فردا، بخش عمده پرداخت‌های حقوق و دستمزد دولت در تیرماه به پایان خواهد رسید.

در پی شرایط جنگ ۴۰ روزه اسفندماه وصول منابع بودجه ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی مواجه شده بود. بررسی‌ها نشان میدهد در سه ماه ابتدای سال وصول درامد‌های مالیاتی به عنوان یکی از منابع پایدار بودجه با افت ۳۰ درصدی مواجه شده بود. همچنین طبق اعلام برخی نمایندگان مجلس درامد‌های نفتی در پی شرایط جنگی نیز در این مدت با افت مواجه شده بود.

لازم به ذکر است، مجموع نیرو‌های رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دولت بالغ بر ۳ میلیون نفر میباشد. همچنین به حدود دو میلیون نفر بازنشسته لشکری وکشوری از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

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حقوق بازنشستگان کارکنان دولت نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
58
پاسخ
خبر خوب؟؟؟این وظیفه هست که باید انجام بشه،،کجاش خبر خوبه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
والا وظایف اولیه خودشون را انجام می دهند، انتظار تشویق هم دارند!!! خبر خوش!!!!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
39
پاسخ
خجالت هم چیز خوبیه که متاسفانه تو مسئولین پیدا نمی شه ؟؟؟!!!
کارمند وزارت بهداشت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
38
پاسخ
یه حقوق ناچیزی پرداخت میشه اسمش رو گذاشتی خبر خوب؟؟؟ از صبح تا شب مشغول ارائه خدمت هستیم مزدش هم خیلی بیشتر از ایناست، با ۲۵ میلیون شاگردی بقالی هم نمیکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناراحتی استعفا بده کسی مجبورت نکرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
این موفقیت بزرگ جهانی را به دولتمردان کشور تبریک می گویم و برای این تلاشگران، آرزوی سلامتی دارم. من الله التوفیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
کجا بازنشستگان لشگری واریز شده؟من واریزی نداشتم دوستانم هم نداشتن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
تا این لحظه حقوق بازنشستگان لشکری پرداخت نشده است و خبر کذب محض است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
لطفاً دیگر با این خبر ها اینقدر به کارمندان بی احترامی نکنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
خبببببر خوب!!!!؟؟؟ هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه تر از تازه تری میرسد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
خبرخوب یعنی از ماه های اینده این حقوق بخور نمیر رو هم نخواهند داد!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
شما را به خدای احد و واحد شما را قسم به آبروی آقا اباعبدالله الحسین (ع) منعکس کنید فریاد و فغان ما بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز را !!! شما را به خدا قسم یک نفر به داد ما مردگان برسه . ما له شدیم ما نیست شدیم . چهار ماه از سال گذشته هنوز حقوق بازنشستگی سال قبل رو پرداخت میکنن ! سه سال هست از قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان گذشته دریغ از پرداخت یک ریال ! شما را به خدا قسم به فریاد ما برسید !
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