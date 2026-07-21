تلاش هگست در سنا برای تامین بودجه جنگ با ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در شرایطی که دولت ترامپ در حال لابی کردن با اعضای کنگره برای دریافت دهها میلیارد دلار بودجه برای تأمین هزینههای جنگ با ایران است، وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث قرار است عصر امروز (به وقت آمریکا) در مقابل کمیته کلیدی مجلس سنا شهادت دهد.
شبکه سیانان دیروز گزارش داد که مقامهای پنتاگون در هفتههای اخیر از اعضای کنگره خواستهاند بودجه بیشتری برای ادامه این جنگ، که حدود پنج ماه به طول انجامیده، اختصاص دهند.
طبق این گزارش، در میانه نگرانی برخی اعضای کنگره درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی و مالی ارتش آمریکا، چند قانونگذار جمهوریخواه به این شبکه گفتهاند که همچنان اطلاعات کافی درباره توانمندیها و نیازهای واقعی ارتش در اختیار ندارند.
به گزارش سیانان، انتظار میرود هگزث در جلسه علنی بررسی درخواست بودجه تکمیلی، با پرسشهایی درباره گزارشهای اخیر مبنی بر تأخیر پنتاگون در اعلام آمار مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران روبهرو شود.
سیانان گزارش داده که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ماههای اخیر آمار حملات غیرمرگبار را بهطور منظم منتشر نکرده و این اطلاعات تنها با تأخیر در یک وبسایت نظامی بهروزرسانی شده است.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، دوشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که از هفتم ژوئیه «حدود ۱۰۰ نظامی آمریکایی» مجروح شدهاند که به گفته او، بیشتر این آسیبها ضربه مغزی خفیف بوده است. علاوه بر این، سنتکام اخیراً مرگ سه نظامی آمریکایی را تایید کرد.
نشست کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم در آن حضور خواهد داشت، قرار است ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا (۲۲ به وقت تهران) آغاز شود.
پیشتر، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا حکیم جفریس با انتقاد شدید از عملکرد هگزث در قبال جنگ ایران، او را «بیکفایتترین وزیر دفاع تاریخ آمریکا» خواند.