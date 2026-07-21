صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود

اظهارات شهردار نیویورک زهران ممدانی درباره بازداشت بنیامین نتانیاهو، واکنش عصبی سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دنی دانون را به دنبال داشت.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۹۱
| |
30416 بازدید
|
۱

اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دانون در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که سخنان زهران ممدانی درباره دستگیری نتانیاهو، «تهدید توخالی است.»

ممدانی در کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک بار‌ها وعده داده بود که به حکم دیوان لاهه درباره بازداشت نتانیاهو در پرونده نسل‌کُشی اسرائیل در غزه پایبند خواهد بود.

شهردار نیویورک اخیرا در مصاحبه با نیویورک‌تایمز اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند او را بازداشت کند یا خیر.

ممدانی افزود: «من معتقدم که جای نتانیاهو در لاهه است... او یک جنایتکار جنگی است که دیوان کیفری بین‌المللی او را تحت تعقیب قرار داده است.»

این اظهارات با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد و دونالد ترامپ هم علیه این موضوع سخن گفت.

او در شبکه اجتماعی سوشال‌تروث نوشت: «بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل، صورت یا روشی، در زمان حضور در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در حال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است.»

به دنبال این پیام حمایتی ترامپ، حالا سفیر تل‌آویو در سازمان ملل مدعی شد که «هیچ مبنای قانونی» برای دستگیری نتانیاهو وجود ندارد.

دانون با مداخله در امور داخلی نیویورک، ممدانی را به شرکت در «نمایش سیاسی» برای تحریک «پایگاه رای رادیکال» خود متهم کرد.

او در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «کسی که باید دستگیر شود نخست‌وزیر ما نیست. شما هستید، آقای ممدانی. او همان شهرداری است که کمیسیونرش تلاش کرد با نماینده ایران در سازمان ملل دیدار کند در حالی که آمریکا در حال جنگیدن با همان رژیم اهریمنی بوده است.»

دانون افزود: «نخست‌وزیر نتانیاهو به نیویورک خواهد آمد. او در همین تریبون خواهد ایستاد. او از طرف کشور اسرائیل صحبت خواهد کرد. او از مردم اسرائیل دفاع خواهد کرد و شما هیچ کاری نمی‌توانید برای متوقف کردن او انجام دهید.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
زهدان ممدانی نتانیاهو دیوان لاهه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ کودک ۷ ساله در آتش‌سوزی مشهد
تصاویر جانباز یک ساله ایران در بندرعباس
بازداشت مدیران‌شهرداری‌سنندج پس ازحمله سگ‌هابه‌کودک!
افزایش آمار گربه‌گزیدگی در کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۹
انتشار یافته: ۱
1234
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
18
54
پاسخ
ای جنایتکاران احمق
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزب‌الله عمل می‌کند
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
آثار وحشتناک تخریب کابل‌های زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۳ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oX5
tabnak.ir/005oX5