اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دانون در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که سخنان زهران ممدانی درباره دستگیری نتانیاهو، «تهدید توخالی است.»
ممدانی در کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک بارها وعده داده بود که به حکم دیوان لاهه درباره بازداشت نتانیاهو در پرونده نسلکُشی اسرائیل در غزه پایبند خواهد بود.
شهردار نیویورک اخیرا در مصاحبه با نیویورکتایمز اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل میتواند او را بازداشت کند یا خیر.
ممدانی افزود: «من معتقدم که جای نتانیاهو در لاهه است... او یک جنایتکار جنگی است که دیوان کیفری بینالمللی او را تحت تعقیب قرار داده است.»
این اظهارات با واکنشهای گسترده بینالمللی مواجه شد و دونالد ترامپ هم علیه این موضوع سخن گفت.
او در شبکه اجتماعی سوشالتروث نوشت: «بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل، صورت یا روشی، در زمان حضور در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در حال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است.»
به دنبال این پیام حمایتی ترامپ، حالا سفیر تلآویو در سازمان ملل مدعی شد که «هیچ مبنای قانونی» برای دستگیری نتانیاهو وجود ندارد.
دانون با مداخله در امور داخلی نیویورک، ممدانی را به شرکت در «نمایش سیاسی» برای تحریک «پایگاه رای رادیکال» خود متهم کرد.
او در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «کسی که باید دستگیر شود نخستوزیر ما نیست. شما هستید، آقای ممدانی. او همان شهرداری است که کمیسیونرش تلاش کرد با نماینده ایران در سازمان ملل دیدار کند در حالی که آمریکا در حال جنگیدن با همان رژیم اهریمنی بوده است.»
دانون افزود: «نخستوزیر نتانیاهو به نیویورک خواهد آمد. او در همین تریبون خواهد ایستاد. او از طرف کشور اسرائیل صحبت خواهد کرد. او از مردم اسرائیل دفاع خواهد کرد و شما هیچ کاری نمیتوانید برای متوقف کردن او انجام دهید.»