تکرار حملات به تاسیسات آب شیرینکن کویت
وزارت آب و برق کویت اعلام کرد: شامگاه دیروز چند نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب کویت برای چهارمین روز متوالی هدف حمله قرار گرفت
کد خبر: ۱۳۸۵۸۹۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت آب و برق کویت اعلام کرد: شامگاه دیروز چند نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب کویت برای چهارمین روز متوالی هدف حمله قرار گرفت که منجر به وقوع آتشسوزی در بخشی از این تأسیسات شد.
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انقد بزنید که یک سال بره برای تعمیر نه جوری بزنید دو هفته دیگه برگرد به مدار تا بفهمن ضربه زدن چه طعمی داره
خبر رسیده یک بطری آب معدنی یک لیتری به نرخ یک دینار کویت به فروش میرسد !