وزارت آب و برق کویت اعلام کرد: شامگاه دیروز چند نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرین‌سازی آب کویت برای چهارمین روز متوالی هدف حمله قرار گرفت





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت آب و برق کویت اعلام کرد: شامگاه دیروز چند نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرین‌سازی آب کویت برای چهارمین روز متوالی هدف حمله قرار گرفت که منجر به وقوع آتش‌سوزی در بخشی از این تأسیسات شد.