شکایت شورایعالی انقلاب فرهنگی از رحیم زاهدی

به گزارش تابناک، در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره ادعای «عضو ستاد شورایعالی انقلاب فرهنگی» بودن یک فرد و طرح موضوعی درباره بی‌حجابی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه این شورا گفت: شخص مذکور هیچ‌گونه سابقه انتساب به ستاد علم و فناوری نداشته و ندارد.



عباس میرزاحسینی رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه انتساب رحیم زاهدی به این نهاد را تکذیب کرد و با رد صریح شایعات اخیر اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام می‌دارد شخص مذکور هیچ‌گونه سابقه عضویت، همکاری، مشاوره یا هرگونه انتساب به ستاد علم و فناوری یا سایر بخش‌های این شورا نداشته و ندارد.



در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی و ادعاهایی پیرامون تقابل با فرآیند اجرای ضوابط قانونی و اخلاقی در یکی از اماکن ارائه خدمات عمومی و انتساب برخی اظهارات به مسئولان ارشد اجرایی کشور، شائبه‌هایی در رسانه‌ها پدید آمد.انتشاردهنده این مطلب در صفحه شخصی‌اش، خود را به عنوان «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی کرده بود؛ موضوعی که با توضیح و روشنگری دبیرخانه این شورا مواجه شد.



رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز تردید نسبت به صحت سایر ادعاهای این فرد در خصوص داشتن سمت‌های دولتی و مشاوره‌ای افزود: با توجه به بی‌اساس و نامعتبر بودن ادعای مطرح‌شده پیرامون انتساب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجاهت سایر ادعاهای مشاوره‌ای این فرد در دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز با تردید جدی روبروست و دستگاه‌های متولی در این زمینه حتماً بررسی‌های مقتضی را به عمل خواهند آورد تا از تکرار چنین موارد خلاف واقعی جلوگیری شود.



وی همچنین تاکید کرد که دبیرخانه شورا به منظور صیانت از حریم حقوقی خود، شکایت قانونی بابت جعل عنوان مربوط به این نهاد را پیگیری خواهد کرد.