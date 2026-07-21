کوشکی قرارداد خود را تمدید کرد
در ادامه روند حفظ شاکله اصلی تیم فوتبال استقلال، علیرضا کوشکی قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با آبیپوشان تمدید کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علیرضا کوشکی بازیکن تکنیکی و تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال با حضور در باشگاه و پس از دیدار و گفتوگو با دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.
کوشکی که فصل گذشته با نمایشهای مؤثر و دیدنی خود نقش مهمی در ترکیب آبیپوشان ایفا کرد، پس از تأیید کادر فنی به همکاری خود با استقلال ادامه خواهد داد.
باشگاه استقلال در راستای حفظ شاکله اصلی تیم و برنامهریزی برای فصل پیش رو، مذاکرات خود با سایر بازیکنان را نیز ادامه میدهد و اخبار مربوط به نقل و انتقالات را از طریق سایت و رسانههای رسمی به اطلاع هواداران خواهد رساند.
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