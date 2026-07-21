کوشکی قرارداد خود را تمدید کرد

در ادامه روند حفظ شاکله اصلی تیم فوتبال استقلال، علیرضا کوشکی قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با آبی‌پوشان تمدید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علیرضا کوشکی بازیکن تکنیکی و تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال با حضور در باشگاه و پس از دیدار و گفت‌و‌گو با دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.

کوشکی که فصل گذشته با نمایش‌های مؤثر و دیدنی خود نقش مهمی در ترکیب آبی‌پوشان ایفا کرد، پس از تأیید کادر فنی به همکاری خود با استقلال ادامه خواهد داد.

باشگاه استقلال در راستای حفظ شاکله اصلی تیم و برنامه‌ریزی برای فصل پیش رو، مذاکرات خود با سایر بازیکنان را نیز ادامه می‌دهد و اخبار مربوط به نقل و انتقالات را از طریق سایت و رسانه‌های رسمی به اطلاع هواداران خواهد رساند.