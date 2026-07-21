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در هیات عزاداری اهالی رسانه

شهاب مرادی تحلیل کرد: چگونه انتقام خون رهبر شهید را بگیریم؟

نخستین  هیأت رسانه‌ای با حضور اهالی رسانه، مدیران مسئول، فعالان فرهنگی و مجازی در شب اندوه‌بار شهادت حضرت رقیه(س) برگزار شد. 
کد خبر: ۱۳۸۵۸۷۹
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6780 بازدید
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شهاب مرادی تحلیل کرد: چگونه انتقام خون رهبر شهید را بگیریم؟

اهالی رسانه، مدیران رسانه ها، فعالان فرهنگی و مجازی در شب اندوه‌بار شهادت حضرت رقیه(س) گرد هم آمده و به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرنگار تابناک، اهالی رسانه در شب شهادت حضرت رقیه(س) گرد هم آمدند تا گام نخست را برای ایجاد یک هیأت ماندگار و در تراز انقلاب اسلامی با بردارند؛ هیأتی که بتواند تلفیقی از معرفت، هنر، تعامل و رسالت اجتماعی باشد. 

شرکت‌کنندگان در این محفل معنوی با میزبانی که به پایگاه خبری - تحلیلی «تابناک» برگزار شد، ضمن سوگواری و ذکر مصیبت اهل‌بیت(ع)، بر لزوم شکل‌گیری تعاملاتی فراتر از برنامه های عادی هیات ها تأکید کردند.

حجت الاسلام شهاب مرادی، سخنران مذهبی و فعال باسابقه  فرهنگی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت  پویایی هیأت‌ها گفت: «هیأت‌ها نباید خشک و خالی از محتوا به نظر برسند؛ باید ضمن عزاداری، به جایگاهی برای گفت‌وگو تبدیل شوند تا فعالان حوزه‌های مختلف بتوانند دور هم جمع شوند و درباره مسائل گوناگون به تبادل نظر بپردازند.»

وی افزود:  هیئت، قهوهخانه یا محلِ اتلافِ وقت نیست. بهترین مکان برای درددل، همافزایی و ساختنِ کشور، همین خیمهٔ امام حسین(ع) است. نباید مردم برای گفتوگوهای مفید، به فضاهای دیگر پناه ببرند؛ خودِ هیئت باید این نیاز را پاسخ دهد.

شهاب مرادی تحلیل کرد: چگونه انتقام خون رهبر شهید را بگیریم؟

حجت الاسلام مرادی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین معنای «انتقام» پرداخته و گفت: گرفتن  انتقامِ واقعی خون رهبر شهیدمان، ساختنِ کشور و قوی شدن است.«انتقامِ رهبر شهیدمان، یعنی ساختنِ کشور و قوی شدن. انتقام یعنی ما کشورمان را بسازیم، قوی باشیم. کشور با قدرتِ ارکانِ مختلفش قوی می شود و هیئت میتواند در این مسیر کمک کند.
وی افزود: اگر انتقام نگیریم، دشمن جسور میشود و کارش سختتر. اما انتقامِ درست، تهدیدِ توخالی نیست. ما باید طوری شویم که دشمن واقعاً بترسد، نه با شعار، بلکه با قدرتِ علمی، مهندسی و مدیریتی. این همان انتقامی است که امامِ شهیدمان می خواست.»

وی از تشکیل هیأتی با حضور اهالی رسانه‌ استقبال کرد و خواستار پر شدن خلأ موجود در این حوزه شد و از تمامی اصحاب رسانه دعوت به پیوستن به این حرکت نوین کرد.

هیأت عزاداری اهالی رسانه در شب شهادت حضرت رقیه (س) / شهاب مرادی: فضای تعامل و گفتگو را فراهم کنید

مرادی همچنین پیشنهاد داد: «هیأت‌ها باید محلی برای تعامل سازنده باشند. از مسئولان و وزرای فعلی و پیشین هم باید دعوت شود تا در کنار عزاداری، زمینه گفت‌وگوهای تخصصی و تعامل بیشتر فراهم آید. برای نمونه، آقای ناطق‌نوری سال‌ها پس از وزارت کشور، استانداران سابق خود را گرد هم می‌آورد و این نوع تعامل، الگوی ارزشمندی است.»

در این آیین معنوی، مداحان برجسته اهل‌بیت از جمله حاج عبدالرضا هلالی و حاج داود عباسی و کربلایی ابراهیم جلالیان به مدیحه‌سرایی و روضه‌خوانی پرداختند و فضای مراسم را عطرآگین کردند.

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هیات عزاداری تابناک اهالی رسانه هیات رسانه ای هیات اهالی رسانه حجت‌الاسلام شهاب مرادی حاج عبدالرضا هلالی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
خبرنگار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
29
13
پاسخ
دم تون گرم.... خدا قبول کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
گرفتن انتقامِ واقعی خون رهبر شهیدمان، ساختنِ کشور و قوی شدن است
نمردیم و معنای انتام هم فهمیدیم....اونوت پیروان همین شعارها اگر کوجکترین آسیبی بهشون بزنی کل طائفت رو قتل عام میکنن تا انتقام گرفته باشن
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
25
11
پاسخ
خیلی عالی برگزار شد، من که کلی لذا بردم از شرکت در این مراسم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ملت بزرگ و عزیز ایران بدونید اگر خدای نکرده کماکان به عقب نشینی های غیر تاکتیکیمون ادامه بدیم گرفتاری خیلی خیلی بزرگی در انتظار هممون هست و بیشترین آسیبش رو هم ما مردم کوی و برزن خواهیم دید
پس مطالبه کنید از دولتی ها تا کمی جدی تر باشند و بفهمند که ما وسط جنگ موجودیتی هستیم.....حنگی که در آن؛ با مذاکره هیچ تهدیدی را نمیشود برطرف کرد الا بعد از تسلط قطعی و کامل نظامی
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
3
پاسخ
این چه حرفیه قاتلان رهبر و بچه های میناب و هموطنامون باید قصاص بشن باید مجازات بشن ساختن کشورم جای خودش

یعنی اگر این جنایتها رو آمریکا انجام نداده بود قرار نبود کشور رو بسازیم و قوی بشیم که الان ایشون میگن انتقام یعنی ساختن کشور
همه دس رو دس گذاشته بودند وکاری به کشور نداشتند همینکه رهبرمو ن رو ترور کردند گفتند خب حالا دیگه وقت انتقامه الان باید کشور رو بسازیم

اینها چه حرفاییه واقعا بیخیال
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
14
3
پاسخ
انتقام و انتقام و جنگ و جهاد و مبارزه بر علیه تمام دنیا تا نابودی ظلم و امپریالیسم و کمونیسم و غیره و غیره در سراسر جهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
2
پاسخ
فضای محرم وسید الشهدا همیشه عطر اگین هست اما طبق فرمایش اقای مرادی باید زمینه تعامل وگفتگو وهم افزایی با همراهی سلبریتی های معنوی ومسولان تراز اول از طریق همین جلسات وهیت ها ،جهت رفع مشکلا ت وسازندگی وپیشرفت وارتقا کشور صورت گیرد در همه زمینه ها ،وفقط صرف عزاداری وعطر اگین شدن وسرو چای نذری وپذیرایی نباشد.من ا..توفیق
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
8
پاسخ
حرف حساب ،
دقیقا ساختن و قوی کردن کشور مهم‌ترین اقدام در زمینه انتقال خون شهیدان عزیز بالاخص رهبر شهید عزیزمان خواهد بود
آقای شهید تمام دغدغه و هدفشان ساختن ایرانی مقتدر بود
انشاالله با وحدت و پرهیز از فرافکنی باید همگی در این راه قدم برداریم
ه.د
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
3
پاسخ
بنظرم اولین قدم صبر بر مصیبت هست، همزمان تدبیر درست و برآورد وضعیت،سوم برنامه ریزی اصولی و علمی
چهارم اقدام براساس برنامه ها، پنجم ارزیابی نتیجه ی اجرای برنامه ها...
این موارد برای نیل به هدف مثمرثمر باشد...
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