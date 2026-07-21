ادارات این استان فردا تعطیل شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ استانداری کرمان اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی، با عنایت به افزایش دمای هوا و موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و همچنین حفظ سلامت عمومی، کلیه ادارات و موسسات دولتی، به استثنای مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی و شعب منتخب بانک‌ها و بیمه ها در سراسر استان کرمان در روز چهارشنبه ٣١ تیرماه ١٤٠٥ تعطیل هستند.