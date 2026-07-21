ممنوعیت واردات محصولات اسراییلی به فرانسه

وزیر امور خارجه فرانسه خواستار توقف واردات محصولات تولیدی از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «تورگرودور کاترین گونارسدوتیر» همتای ایسلندی خود در شهر ریکیاویک، پایتخت این جزیره تصریح کرد: «فرانسه خواستار پایان دادن به واردات محصولات شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل به اتحادیه اروپاست.»

وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه پاریس و اروپا نمی‌توانند از طریق مبادلات تجاری خود، از فعالیت‌های غیرقانونی که امکان صلح میان اسرائیل و فلسطین را به خطر می‌اندازد، حمایت کنند، این موضع را در جریان سفر رسمی خود به ایسلند و در تشریح رویکرد فرانسه در قبال درگیری میان رژیم صهیونیستی و فلسطین بیان کرد.

وی در ادامه ضمن استقبال از سابقه ۱۵ ساله ایسلند در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، خاطرنشان ساخت که فرانسه نیز سال گذشته به این مسیر پیوسته است.

بارو همچنین با اشاره به ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین که برای ۲۸ نوامبر برنامه‌ریزی شده، آن را اقدامی کاملاً ضروری برای بازگرداندن مشروعیت به پارلمان فلسطین و هموار ساختن مسیر برگزاری انتخابات ریاستی دانست.

پیشتر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در فرمانی روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر) را زمان برگزاری نخستین انتخابات مجلس قانون‌گذاری فلسطین پس از بیش از ۲۰ سال در قدس، کرانه باختری و نوار غزه اعلام کرد.

طبق یک اصلاحات قانونی، شمار نمایندگان این مجلس به ۲۰۰ نفر افزایش و حد نصاب ورود فهرست‌ها به یک درصد کاهش یافت. انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان نیز برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده و انتخابات شورای ملی فلسطین قرار است اول نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود.

سازمان ملل متحد و عمده کشور‌های جهان، شهرک‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی دانسته و تاکید دارند که شهرک‌سازی‌های این رژیم چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطینی را تضعیف می‌کند.

اخیرا «اوریت استروک» وزیر شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، با ادعای مالکیت این رژیم بر نوار غزه، خواستار ازسرگیری شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در این منطقه شد.