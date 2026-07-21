اسموتریج: اسرائیل دنبال جنگ با ایران نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اشغالگر امروز سه‌شنبه در خصوص جنگ متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران گفت: «اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این جنگ ندارد؛ وضعیت فعلی برای ما بهترین است.»در حالی که رژیم صهیونیستی طعم پاسخ شدید جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات خود را چشیده است، اسموتریچ گفت: «وضعیت فعلی به نفع ماست و هیچ دلیلی برای دست زدن به این اقدام وجود ندارد.»پیشتر روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف گزارش کرد که علی‌رغم آن‌که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های خود برای آغاز یک «جنگ گسترده‌تر» علیه تهران است و برخی گزارش‌ها مدعی هستند که این کشور در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری از آمریکا به غرب آسیا است، اما این کشور موشک کافی برای تداوم جنگ با ایران در اختیار ندارد.طبق گزارشی، یک مقام آمریکایی مطلع از بحث‌های دولت آمریکا گفت که عملیات علیه ایران به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد، محدود خواهد بود.