ادعای اسرائیل درباره انتقال هزاران سانتریفیوژ ایران به اعماق کوه کلنگ



به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که ایران هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به کوه کلنگ منتقل کرده که هدف قرار دادن این تجهیزات در حملات هوایی را دشوارتر می‌کند.



به تحلیل این رسانه آمریکایی، رسیدن به چنین عمقی، حتی برای پیشرفته‌ترین بمب‌های سنگرشکن موجود در زرادخانه آمریکا هم مأموریتی بسیار دشوار محسوب می‌شود. با این حال، همین مصونیت، آن را به یکی از اهداف اصلی آمریکا تبدیل کرده است.