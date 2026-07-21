به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در قطر
منابع خبری گزارش دادند که انفجارها پایگاه آمریکایی العدید در قطر را لرزانده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۷۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانهها از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در قطر و همچنین صدای انفجارها در این کشور خبر میدهند.
منابع خبری گزارش دادند که انفجارها پایگاه آمریکایی العدید در قطر را لرزانده است.
منابع همچنین از هدف قرار گرفتن کشتیهای آمریکایی در نزدیکی سواحل قطر خبر میدهند.
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