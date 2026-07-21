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داغ شدن بازار جعل عناوین با استوری دردسرساز / وزارت نیرو لیست مشاورانش را منتشر کند

استوری جنجالی از فردی که خود را مشاور وزیر نیرو عنوان کرده، حالا روایت دیگری از سوء استفاده از عناوین دولتی و جعل آنها را ارائه می دهد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۸
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9592 بازدید
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۲۴

داغ شدن بازار جعل عناوین با استوری دردسرساز / وزارت نیرو لیست مشاورانش را منتشر کند

انتشار یک استوری شخصی از سوی فردی که خود را «مشاور وزیر نیرو» معرفی می‌کرد، موجی از تعجب و انتقاد و البته تکذیب را برانگیخته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رحیم زاهدی، که ظاهراً در حوزه انرژی و فناوری فعالیت دارد، در استوری‌ای که به سرعت واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال آورد، روایتی عجیب از ماجرای مادرش و برخورد با مقامات وزارت دفاع روایت کرد: «مادرم را به دلیل بی‌حجابی به فروشگاه وزارت دفاع راه ندادند. من هم به معاون وزیر دفاع زنگ زدم و شستمش، او هم گفت بیایید تا حضوری از شما عذرخواهی کنم!»

سبک نگارش این روایت — پر از لحنی خودستایانه و لحن از بالا به پایین است — برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها عجیب، بلکه ناشایست سطح یک مسئول یا چهره علمی به نظر رسید. جایی که قرار بود داستانی از دفاع از حرمت مادری باشد، به نمایش قدرت شخصی و «شستن» یک معاون وزیر تبدیل شد؛ رفتاری که بیش از آنکه اقناع‌کننده باشد، حاکی از نوعی خودبرتربینی و بی‌توجهی به مرزهای حرفه‌ای و اخلاقی است.

تغییر ناگهانی بیوگرافی

اما ماجرای اصلی، فراتر از محتوای استوری، به هویت و سمت‌های ادعایی زاهدی بازمی‌گردد. پس از انتشار این پست، او بیوگرافی صفحه مجازی‌اش را تغییر داد، عناوین دولتی را حذف کرد و جمله‌ای از سعدی آورد: «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». این تغییر، به زعم بسیاری، روایتگر پایان یک دوره از بهره‌برداری از سمت  موهوم مشاورت وزیر نیرو است. اما اتفاقا در چنین جاهایی کار نهادهای نظارتی آغاز می شود.

فقدان هرگونه سند رسمی
گشت‌وگذار دقیق در اخبار انتصابات وزارت نیرو و منابع رسمی، هیچ اثری از حکم انتصاب رحیم زاهدی به عنوان مشاور وزیر نیرو نشان نمی‌دهد. عنوان «مشاور وزیر نیرو» که تا ساعاتی پیش در پروفایل او درج شده بود، اکنون محو شده است. حتی در ارتباط با سازمان بهینه‌سازی و راهبردی انرژی به ریاست اسماعیل سقاب اصفهانی، هیچ منبع رسمی و معتبری نام او را به عنوان مشاور نیاورده است. آنچه در برخی صفحات مرتبط با شبکه نخبگان -مجموعه زیر نظر زاهدی-، دیده می‌شود، عمدتاً به مدیریت خود او یا اطرافیانش برمی‌گردد و فاقد اعتبار مستقل است.

استورهای پیشین
البته لازم است مجموعه سقاب اصفهای نیز در این باره موضع خود را اعلام کند. مخصوصا این که بعد از داستان شدن این استوری، مطالب از محتوای استورهای قبلی وی در برخی صفحات منتشر شد. از جمله این که "اگر جای رضاپهلوی بودم شورای گذار از حکومت تاسیس میکردم و بعد مدیران و قضات نظام را تهدید میکردم و این‌گونه براندازی شکل می‌گرفت. ولی پهلوی بقدر من باهوش نیست که این‌ ایده را بداند". 

در استوری دیگر، اما خبر یک انتصاب در وزارت نیرو، جعل شده و به عنوان خبر انتصاب زاهدی به عنوان مشاور وزیر نیرو در فضای مجازی انتشار یافته است:
داغ شدن بازار جعل عناوین با استوری دردسرساز / وزارت نیرو لیست مشاورانش را منتشر کند

در این میان  روابط عمومی وزارت نیرو نیز صراحتاً اعلام کرده که چنین مشاوری در آن وزارتخانه وجود ندارد. این در حالی است که زاهدی مدت‌ها از این عناوین در صفحات مجازی و ارتباطات خود بهره برده و ظاهراً هیچ تذکر مؤثری نیز دریافت نکرده بود.

حیم زاهدی و ابهامات یک «مشاور» بدون حکم

البته باید به نقاط قوت رزومه او اشاره کرد: زاهدی دارای مقالات علمی متعدد در حوزه مهندسی مکانیک و انرژی است، سابقه تدریس در دانشگاه‌هایی همچون تهران و علم و صنعت دارد و در شبکه نخبگان فعالیت‌هایی انجام داده است. این دستاوردها، خود به تنهایی ارزشمندند و شایسته تقدیر. اما تبدیل شدن به «مشاور» بدون حکم رسمی، دقیقاً همان آفتی است که اعتماد عمومی را به نظام اداری و علمی کشور خدشه‌دار می‌کند.

لیست مشاوران را بدهید
چگونه فردی بدون حکم رسمی، ماه‌ها یا حتی سال‌ها خود را مشاور وزیر و رئیس سازمانی کلیدی معرفی می‌کند؟ چرا نهادهای نظارتی و و اتر نیرو یا روابط عمومی مربوطه در این مدت سکوت اختیار کرده بودند؟ و مهم‌تر، آیا این ماجرا تنها یک نمونه پررنگ از پدیده‌ای شایع‌تر — یعنی «عنوان‌فروشی» مجازی و سوءاستفاده از اعتبار دولتی — است؟ آیا بهتر نیست وزارت نیرو و  دیگر وزارتخانه ها یک بار اسامی مشاوران وزرا با رسما اعلام کنند تا با تکرار چنین اتفاقاتی مواجه نباشیم؟ وزارت نیرو و دیگر وزارتخانه ها، چند گزینه دیگر شبیه به این گزینه در خود دارند؟

در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه انرژی، مدیریت منابع و حفظ اعتماد عمومی روبروست، چنین رفتارهایی نه تنها شأن نهادهای دولتی را پایین می‌آورد، بلکه به بدبینی اجتماعی دامن می‌زند. تهدید یک معاون وزیر دفاع و سپس انتشار عمومی آن، فارغ از محتوای ماجرا، نشان‌دهنده ضعف در فرهنگ مسئولیت‌پذیری و رعایت پروتکل‌های اداری است.

رحیم زاهدی اکنون حتی با صفحه ای که بعد از خبر اخیر، خصوصی شده و در دسترس عموم نیست، فرصتی دارد تا با شفاف‌سازی کامل و تمرکز بر دستاوردهای علمی واقعی‌اش، از این حاشیه عبور کند. اما دستگاه‌های مسئول نیز باید پاسخگو باشند: چرا نظارت بر استفاده از عناوین دولتی این‌قدر سست است؟

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برچسب ها
رحیم زاهدی وزارت نیرو مشاور وزیر جعل عناوین دولتی استوری جنجالی وزیر نیرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
14
69
پاسخ
برای دولت پزشکیان متاسفم
این افراد را زودنر برکنار کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
برای خودت متاسف تر باش که نخونده حکم میدی . طرف هیچ سمتی از طرف دولت نداره که برکنار بشه. مثل اینه که شما الکی بگی من وزیر نفت هستم و من بگم چرا دولت شما رو بدون مدرک وزیر کرده براشون متاسفم درحالی که نه زیدی وجود دارد نه عمرویی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
سریع تر این هنجارشکنان را از مناصب دولتی حذف کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
امیدوارم ملت ایران از انتخابهای خودش راضی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
49
پاسخ
برید رزومه و گوگل اسکولارش رو ببیند.
یکسال بعد دکتری، استاد دانشگاه تهران شده!
آزمون جامع رو نداده، استاد دانشگاه ازاد!

مقالاتش هم زیاد ولی با ارجاع پایین! اونم در همه جور موضوعی! مخصوصا مروری زیاد داره.
پاسخ ها
متین حسینی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خب عزیز من واضحه طرف رانتیه دیگه !!
بیشتر از این زار بزنه؟
وضعیت ما الان اینه! ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
حالا چرا رفته سراغ وزارت نیرو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
چنین شخصی عضو دانشگاه تهران نیست. می توانید در سایت خود دانشگاه تهران جستجو کنید. در سایت رخ نمای دانشگاه تهران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
66
12
پاسخ
برای یه استوری اینهمه داستان

اونوقت برای فساد و بی عدالتی هیچ اقدامی صورت نمیگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اولا از کجا میدونی واسه فساد و بی عدالتی اقدامی صورت نمی گیره؟؟؟
دوما فساد و بی عدالتی رو همین کسایی ایجاد می کنن که با ارتباطات شون به خاطر یه موضوع شخصی،می تونن حتی معاون وزیر دفاع رو هم تهدید کنن
طبیعتا تهدید رئیس فلان بانک هم براشون کاری نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اینم فساده دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
یارو دروغ گفته ها.
Seyed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
49
پاسخ
آقای زاهدی برات متاسفم و همینجور بیشتر برای دولت آقای پزشکیان که فردی مثل شما که میاد با جسارت تمام که میاد توهین می‌کنه به تذکر حجاب و به قول خودش یه شخصی رو می‌شوره می‌ذاره کنار آقای پزشکیان تحویل بگیرید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
از بی حجابی با افتخار حرف میزند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
طرف اصلا تو دولت نبوده ها. دروغ گفته. چه ربطب به دولت داره.
خلیل.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
14
46
پاسخ
چرا بنرها و تابلو های عدم ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب جمع آوری شد.
دستور چه کسی بود؟
پاسخ ها
روح الله لروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
بله دیگه از کابینه دولت پزشکیان چنین انتظاری نیست
مشاور وزیره
زور داره
مادرش بخاطر بی حجابی، طرف رو شسته اونور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
19
پاسخ
این بچه هم راه نادره رضایی رو میره. ..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
31
پاسخ
حالا اگه یکی دیگه بیاد تو رو بشوره بزاره کنار، میخوام ببینم چه کاری از دستت بر میاد پررو؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
35
پاسخ
مادر این جوجه بدون حجاب وارد یک مکان دولتی شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
24
پاسخ
اگه به دروغ خودش را مشاور جا زده باشه که خیلی جرم سنگینی مرتکب شده. از کجا شماره یک فرد نظامی آن هم معاون وزیر دفاع را آورده؟ چطور این افراد به این اطلاعات دسترسی دارند؟ وزیر نمیتونه خودش را تبرئه کنه مگر اینکه بگه من بی اختیارم که آنهم برایش بد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
24
پاسخ
منتظریم ببینیم ارگانی، نهادی چیزی ورود می کنن یا دارن تایید میکنن کار اینو
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