انجام همه امور مالی به سادگی چند کلیک

سیستم‌های بانکی باید پابه‌پای تکنولوژی‌های روز، به‌روز شوند تا سریع و ساده به نیازهای بانکی و مالی کاربران خود پاسخ دهند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در دنیای شلوغ امروز که سرعت و امنیت، حرف اول را در انجام کارهای روزمره می‌زند، سیستم‌های بانکی نیز باید پابه‌پای تکنولوژی‌های روز، به‌روز شوند تا سریع و ساده به نیازهای بانکی و مالی کاربران خود پاسخ دهند. در این میان، “بلو”، نئوبانک هوشمند سامان، قواعد بازی را تغییر داده است. بلو تنها یک اپلیکیشن مالی نیست؛ بلکه دستیاری هوشمند است که تجربه‌ی کاربری را به قدری ساده و لذت‌بخش کرده که دیگر تصورِ انجام امور بانکی به شیوه‌ی قدیم، دشوار به نظر می‌رسد.

اگر هنوز با قابلیت‌های این اپلیکیشن آشنا نیستید، بیایید نگاهی به دنیای امکانات بلو بیندازیم؛ دنیایی که در آن همه چیز با چند کلیک و در نهایتِ سادگی انجام می‌شود.

اینترنت و شارژ؛ در کسری از ثانیه

برای همه‌ی ما پیش آمده که در لحظه‌ی نیاز به اینترنت، بسته ما تمام شده یا شارژ سیم‌کارت‌مان صفر شود. بلو این چالش را هم به یک تجربه‌ی سریع تبدیل کرده است.

در بخش خرید بسته اینترنت، کافی است شماره سیم‌کارت خود را وارد کنید؛ لیست متنوعی از بسته‌های روزانه، هفتگی و ماهانه پیش روی شماست. بدون معطلی و بدون دردسرِ وارد کردنِ اطلاعات بانکی، بسته در همان لحظه برای شما فعال می‌شود. همین سرعت عمل در بخش خرید شارژ نیز صادق است. مبالغ پیشنهادی به صورت پیش‌فرض در اختیار شماست و تنها با یک انتخاب و تایید نهایی، سیم‌کارت شما شارژ می‌شود. این یعنی آرامشِ خاطر، آن هم بدون کوچک‌ترین دغدغه فنی.

پرداخت قبوض: خداحافظی با دغدغه‌های همیشگی

دیگر دورانِ صف ایستادن در شعب بانک یا کلنجار رفتن با دستگاه‌های خودپرداز برای پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز یا تلفن به سر آمده است. در اپلیکیشن بلو، همه چیز در دسترس است. کافی است در منوی اصلی، وارد بخش قبوض شوید.

جذابیت کار اینجاست که بلو فرآیند را هوشمند کرده است. شما می‌توانید شناسه قبض را به صورت دستی وارد کنید یا با قابلیت اسکن هوشمند، تنها در یک لحظه تصویر قبض را مقابل دوربین گوشی بگیرید. پس از اولین پرداخت، اطلاعات قبض شما ذخیره می‌شود. یعنی در دفعات بعد، نیازی به وارد کردنِ دوباره‌ی شناسه ندارید؛ کافی است قبض مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه پرداخت را بزنید.

بدون نیاز به وارد کردنِ شماره کارت، تاریخ انقضا یا رمز دوم؛ مبلغ مستقیماً از حساب شما کسر و قبض تسویه می‌شود. سادگی، یعنی همین!

نیکوکاری؛ همراهی در کارهای خیر با قلب تپنده بلو

در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، بخش “نیکوکاری” در بلو، پل ارتباطی امن و ساده‌ای است میان شما و خیریه‌های معتبر ایجاد کرده است. بلو به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به طی کردن مراحل پیچیده بانکی، هر زمان که خواستید در امور خیر مشارکت کنید. شما خیریه مورد نظر خود را انتخاب کرده، مبلغ را تعیین می‌کنید و باقی کارها توسط بلو انجام می‌شود. این قابلیت باعث شده تا مشارکت در کارهای خیر برای کاربرانی که مشغله‌ی زیادی دارند، بسیار تسهیل شود.

چرا بلو متفاوت است؟

نکته‌ی مشترک در تمام این خدمات، “حذفِ اصطکاک” است. بلو به خوبی دریافته که مشتریِ امروز، به دنبالِ عبور از سدِ رمزهای طولانی و وارد کردنِ شماره کارت‌های خسته‌کننده است. امنیت در بلو یک اصل غیرقابل‌مذاکره است، اما این امنیت فدای سرعت نشده است. در تمام مراحل، شما با فضایی روبرو هستید که تمام نیازهای بانکی‌تان را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ می‌دهد.