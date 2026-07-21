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این بازنشستگان امروز منتظر واریزی باشند

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۴
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15958 بازدید
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۶

از صبح امروز  پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حروف ابتدای نام‌خانوادگی «ح» تا «ش» آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ براساس جدول اعلامی تامین اجتماعی، در مرحله سوم، فردا ۳۱ تیرماه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حروف ابتدای نام‌خانوادگی «ص» تا «ی» واریز خواهد شد.

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بازنشستگان واریز حقوق پرداخت حقوق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
23
پاسخ
مایه تفاوته حقوق فروردین و اردیبهشتو چرا نمی‌دن ؟؛
خجالت بکشید بااین گرونی . مایه تفاوت حقوقمونو بدین .
این دولت چرا اینجوری می‌کنه ؟ برای همه پول هست ، فقط برای بازنشسته پول نیست . خجالت بکشید مردمو اذیت نکنین پولمونو بدین
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
پول نداری اماعوضش امنیت داری
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
7
پاسخ
حقوق مرا چرا نمی دهید با این گرانی
سونیارشنوادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
2
پاسخ
امروز ۳۱ تیرماه هستش چرا حقوق من پرداخت نشده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
میشه حروف اول فایملیتونو بدونم برای ما هم با حرف ف فعلن نریختن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
0
پاسخ
حقوق تیرماه ما با حرف ف امروز ۳۱ تیر واریز نشد و قطعا طبق دو ماه گذشته اول مرداد قراره واریز شه یه رسیدگی بشه به این موضوع حتی حرف ص حقوقشون دیروز ریختن چرا ما مثل دو ماه گذشته باید یکم ماه و با تاخیر دریافت کنیم
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