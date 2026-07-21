این بازنشستگان امروز منتظر واریزی باشند

از صبح امروز پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حروف ابتدای نام‌خانوادگی «ح» تا «ش» آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ براساس جدول اعلامی تامین اجتماعی، در مرحله سوم، فردا ۳۱ تیرماه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حروف ابتدای نام‌خانوادگی «ص» تا «ی» واریز خواهد شد.