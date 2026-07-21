این بازنشستگان امروز منتظر واریزی باشند
واریز حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۴| |
15958 بازدید
از صبح امروز پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران با حروف ابتدای نامخانوادگی «ح» تا «ش» آغاز شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ براساس جدول اعلامی تامین اجتماعی، در مرحله سوم، فردا ۳۱ تیرماه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران با حروف ابتدای نامخانوادگی «ص» تا «ی» واریز خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
مایه تفاوته حقوق فروردین و اردیبهشتو چرا نمیدن ؟؛
خجالت بکشید بااین گرونی . مایه تفاوت حقوقمونو بدین .
این دولت چرا اینجوری میکنه ؟ برای همه پول هست ، فقط برای بازنشسته پول نیست . خجالت بکشید مردمو اذیت نکنین پولمونو بدین
خجالت بکشید بااین گرونی . مایه تفاوت حقوقمونو بدین .
این دولت چرا اینجوری میکنه ؟ برای همه پول هست ، فقط برای بازنشسته پول نیست . خجالت بکشید مردمو اذیت نکنین پولمونو بدین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
امروز ۳۱ تیرماه هستش چرا حقوق من پرداخت نشده
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱