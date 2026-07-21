علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جلسه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی سامانه رأی‌گیری مجازی، اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، این نشست از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد و با توجه به اینکه ماهیت آن «جلسه آزمایشی» بود، هدف اصلی از برگزاری آن، بررسی کارآمدی سامانه رأی‌گیری مجازی است.

وی با بیان اینکه دستورکار خاصی برای این جلسه پیش‌بینی نشده است، گفت: محوریت اصلی، رسیدگی به فرآیند برگزاری جلسات به‌صورت مجازی بود. در این جلسه آزمایشی، نمایندگان دولت و نمایندگان حضور یافتند و در قالب موافق و مخالف در مورد برگزاری جلسات مجلس به‌صورت مجازی نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

نماینده مشهد بیان کرد: پس از آن، روند رأی‌گیری موافق و مخالف به‌منظور اطمینان از سلامت عملکرد سامانه و عدم وجود اشکالات فنی به اجرا درآمد تا بر اساس نتایج این تست، امکان ادامه جلسات به این ترتیب از هفته آینده فراهم شود.

نخعی‌راد تاکید کرد: این رأی‌گیری صرفاً جنبه آزمایشی داشته و تنها برای امتحان‌کردن سامانه رأی‌گیری مجازی بوده و هیچ اثر قانونی یا موضوعی در پی ندارد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ریاست این جلسه بر عهده آقای نیکزاد نایب رئیس اول مجلس است، گفت: در این نشست، 198 نفر از نمایندگان مجلس به سامانه متصل شده و در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند.