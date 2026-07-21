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رأی‌گیری مجازی در مجلس / اولین جلسه آزمایشی با حضور ۱۹۸ نماینده

نماینده مشهد توضیحاتی درباره اولین جلسه مجازی مجلس طبق مصوبه جدید نمایندگان، ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۱
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1753 بازدید
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۱۱

رأی‌گیری مجازی در مجلس / اولین جلسه آزمایشی با حضور ۱۹۸ نماینده

علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جلسه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی سامانه رأی‌گیری مجازی، اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، این نشست از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد و با توجه به اینکه ماهیت آن «جلسه آزمایشی» بود، هدف اصلی از برگزاری آن، بررسی کارآمدی سامانه رأی‌گیری مجازی است.

وی با بیان اینکه دستورکار خاصی برای این جلسه پیش‌بینی نشده است، گفت: محوریت اصلی، رسیدگی به فرآیند برگزاری جلسات به‌صورت مجازی بود. در این جلسه آزمایشی، نمایندگان دولت و نمایندگان حضور یافتند و در قالب موافق و مخالف در مورد برگزاری جلسات مجلس به‌صورت مجازی نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

نماینده مشهد بیان کرد: پس از آن، روند رأی‌گیری موافق و مخالف به‌منظور اطمینان از سلامت عملکرد سامانه و عدم وجود اشکالات فنی به اجرا درآمد تا بر اساس نتایج این تست، امکان ادامه جلسات به این ترتیب از هفته آینده فراهم شود.

رأی‌گیری مجازی در مجلس / اولین جلسه آزمایشی با حضور ۱۹۸ نماینده

نخعی‌راد تاکید کرد: این رأی‌گیری صرفاً جنبه آزمایشی داشته و تنها برای امتحان‌کردن سامانه رأی‌گیری مجازی بوده و هیچ اثر قانونی یا موضوعی در پی ندارد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ریاست این جلسه بر عهده آقای نیکزاد نایب رئیس اول مجلس است، گفت: در این نشست، 198 نفر از نمایندگان مجلس به سامانه متصل شده و در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند.

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نخعی نماینده مجلس خبر فوری تابناک جلسات مجلس جلسه علنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
17
پاسخ
تعطیل باشه بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
25
پاسخ
خون شما از مردم رنگین تر که سرکارتون حاضر نمی شوید؟ پولی که بابتش می گیرید چی حلاله؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
14
پاسخ
اینهمه لایحه و طرح که در نوبت مجلس هست چجوری در دو سال میخواد بررسی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
11
پاسخ
پس بقیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
11
پاسخ
خسته نباشید همگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
مجازی کردید تفهمن زیر کولرید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
همه مردم میرن سرکار ولی اینا میشینن توو خونه حقوق نجومی میگیرن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
شجاعت و دلاوری را از نمایندگان مجلس یاد گرفتیم !! رای گیری مجاری دیگه چه صیغه ای است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
چرا نمایندگان عزیز در صحن مجلس حاضر نمیشوند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
جالبه واقعا !

این نمایندگان در لیست اولیه جان فدا اسم نوشتن ولی ازترس حمله اسراییل جرات نمی کنند بیان مجلس !!!
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