سوت
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عادل فردوسی پور پس از آنکه مدعی شد بالا نیامدن اپلیکشین و سایت فوتبال 360 به واسطه فیلترینگ آن، پس از درخواست امیر قلعه نویی برای گرفتن تریبون از او بود، در لایو زیر گریه زد و گفت: «...بعضی دشمنان پدر خودشان را درآوردند یک چیزی از من پیدا کنند، نگاه مردم را با هزار و چهارصد میلیارد هم عوض نمیکنم!... من دیگه سنی ازم گذشته و همه چیز رو به دست آوردم تو زندگی ولی نگران این 100 بچه نابغم که اینجا کار میکنند، واقعا چرا نمیذارید کار کنیم؟... برنامه 90 رو از من گرفتید خودم از صفر با بدبختی فوتبال 360 رو ساختم و اومدم بالا و اینم تحمل نمیکنید؟! اگر قرار باشه به حرف شما گوش بدم دیگر عادل فردوسیپور نیستم... من هیچوقت بله قربان گو نبودم و نیستم و هیچوقت هم اینطوری نمیشم، اگه میبینید با من مشکلی دارید بیاید دستگیرم کنید و هر بلایی میخواین سرم بیارید ولی من جلو شما سر خم نمی کنم!» این بخشهای جنجالی از برنامه فردوسی پور که در ساعات اخیر واکنش برانگیز شده را میبینید.
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برچسبها:سوت عادل فردوسی پور فوتبال 360 ویدیو امیر قلعه نویی
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در انتظار بررسی: ۶۸
انتشار یافته: ۱۰۶
درود بر شرفت عادل ، همیشه در قلب ما هستی و خواهی بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
که هیچ با فغانی برنامه ساختی همین که با قاتل ایرانیان ترامب عکس میگیره ودیاثت تمام داره.وضد فوتبال ایران هم گپ میزنه !!
ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مگه تیم ملی برای این کشور نیست؟
مگه ما ایرانی نیستیم؟
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
قدرگوهرگوهری
عزت دست خداست
یا حق
این روش های برخورد با نخبگان و فرهیختگان صحیح نیست امیدوارم که مشکل برای این برنامه رفع شود ، و تشکر از سایت خوب تابناک که موضوع را منعکس کردند
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ناشناس| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
آقای فردوسی پور یک نخبه است که آخر از کشور بخاطر کج فهمی ها مهاجرت می کند.
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ناشناس| |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
کلا عادت به کولی بازی داره، میگه هر کاری دلم میخواد میکنم کسی چیزی یه موقع به من نگه، وقتی خودش جنبه ی هیچ انتقادی رو نداره چرا مدام بقیه رو نقد کرد؟
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ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
آقای عادل؟؟؟!؟!؟!؟؟! تیم ملی بدون بازی تدارکاتی و این همه مشکلات را منطقی قضاوت نکردی
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ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
من با امیر قلعه نویی و شخصیتش دنیای مشکل دارم اما عادل نا عادل شده و قضاوتش فقط بر اساس کینه از مربی تیم ملی بوده و بس . تیم ملی در بدترین شرایط بدون بازی اعزام شد و نتیجه هایش را اکثر کارشناسان دنیا تحسین کردند . نوع بازی به کنار اما آبرومندانه نتیجه گرفت . مشکل مردم ما سفید و سیاه دیدن هاست و بس
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ام ام| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
علی| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اسپانیا و فرانسه هم اگه شرایط ایرانو داشتن از گروهشون صعود نمی کردن
این مملکت فقط دفع حداکثری دارد. همه را از مملکت دور میکنید و بعد که آنها اعتراض و نقد میکنند، بهشون میگید بیوطن ایران فروش!
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علی| |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خودتو کشتی ولی یه لعنت به آمریکای جنایتکار نگفتی تو این چندین و چندسال
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ناشناس| |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰