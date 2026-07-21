جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!

عادل فردوسی پور پس از آنکه مدعی شد بالا نیامدن اپلیکشین و سایت فوتبال 360 به واسطه فیلترینگ آن، پس از درخواست امیر قلعه نویی برای گرفتن تریبون از او بود، در لایو زیر گریه زد و گفت: «...بعضی دشمنان پدر خودشان را درآوردند یک چیزی از من پیدا کنند، نگاه مردم را با هزار و چهارصد میلیارد هم عوض نمی‌کنم!... من دیگه سنی ازم گذشته و همه چیز رو به دست آوردم تو زندگی ولی نگران این 100 بچه نابغم که اینجا کار میکنند، واقعا چرا نمیذارید کار کنیم؟... برنامه 90 رو از من گرفتید خودم از صفر با بدبختی فوتبال 360 رو ساختم و اومدم بالا و اینم تحمل نمیکنید؟! اگر قرار باشه به حرف شما گوش بدم دیگر عادل فردوسی‌پور نیستم... من هیچوقت بله قربان گو نبودم و نیستم و هیچوقت هم اینطوری نمیشم، اگه میبینید با من مشکلی دارید بیاید دستگیرم کنید و هر بلایی میخواین سرم بیارید ولی من جلو شما سر خم نمی کنم!» این بخش‌های جنجالی از برنامه فردوسی پور که در ساعات اخیر واکنش برانگیز شده را می‌بینید.