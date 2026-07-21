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تعداد بازدید : 8341
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کد خبر:۱۳۸۵۸۵۷
کد خبر:۱۳۸۵۸۵۷
16052 بازدید
نظرات: ۱۰۶
سوت

جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!

عادل فردوسی پور پس از آنکه مدعی شد بالا نیامدن اپلیکشین و سایت فوتبال 360 به واسطه فیلترینگ آن، پس از درخواست امیر قلعه نویی برای گرفتن تریبون از او بود، در لایو زیر گریه زد و گفت: «...بعضی دشمنان پدر خودشان را درآوردند یک چیزی از من پیدا کنند، نگاه مردم را با هزار و چهارصد میلیارد هم عوض نمی‌کنم!... من دیگه سنی ازم گذشته و همه چیز رو به دست آوردم تو زندگی ولی نگران این 100 بچه نابغم که اینجا کار میکنند، واقعا چرا نمیذارید کار کنیم؟... برنامه 90 رو از من گرفتید خودم از صفر با بدبختی فوتبال 360 رو ساختم و اومدم بالا و اینم تحمل نمیکنید؟! اگر قرار باشه به حرف شما گوش بدم دیگر عادل فردوسی‌پور نیستم... من هیچوقت بله قربان گو نبودم و نیستم و هیچوقت هم اینطوری نمیشم، اگه میبینید با من مشکلی دارید بیاید دستگیرم کنید و هر بلایی میخواین سرم بیارید ولی من جلو شما سر خم نمی کنم!» این بخش‌های جنجالی از برنامه فردوسی پور که در ساعات اخیر واکنش برانگیز شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت عادل فردوسی پور فوتبال 360 ویدیو امیر قلعه نویی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۶۸
انتشار یافته: ۱۰۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
116
254
پاسخ
درود بر شرفت عادل ، همیشه در قلب ما هستی و خواهی بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
با کدوم شرفی قتل عام کودکان میناب را محکوم نکردی
که هیچ با فغانی برنامه ساختی همین که با قاتل ایرانیان ترامب عکس میگیره ودیاثت تمام داره.وضد فوتبال ایران هم گپ میزنه !!
ناشناس
| Canada |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
قلعه نوعی را همه می‌شناسند و هر کاری که می‌کند نمیتونه مثل فردوسی پور در قلبها جای داشته باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مگه علیه تیم ملی موضع گیری نکرده؟
مگه تیم ملی برای این کشور نیست؟
مگه ما ایرانی نیستیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
قدر زرزرگرشناسد
قدرگوهرگوهری


عزت دست خداست
یا حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
90
62
پاسخ
بَسِته
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
90
187
پاسخ
این روش های برخورد با نخبگان و فرهیختگان صحیح نیست امیدوارم که مشکل برای این برنامه رفع شود ، و تشکر از سایت خوب تابناک که موضوع را منعکس کردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
فرهیخته که خائن باشه دوزار نمیرزخه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
هیتلر هم هنرمند بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
معنی خائن چیست و خائن کیست؟ بهتر است به نظرات مخالف خود احترام بگذاریم و براحتی خود را در خطا و اشتباه و گناه نیندازیم و هر نظر مخالفی را دال بر خیانت نگذاریم.
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
99
168
پاسخ
آقای فردوسی پور یک نخبه است که آخر از کشور بخاطر کج فهمی ها مهاجرت می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خودش کج بود که رفته. نخبه که متعهد وانقلابی نبود خطرناک تر از انسان عادی میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
نخبه اغتشاش
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
175
98
پاسخ
کلا عادت به کولی بازی داره، میگه هر کاری دلم میخواد میکنم کسی چیزی یه موقع به من نگه، وقتی خودش جنبه ی هیچ انتقادی رو نداره چرا مدام بقیه رو نقد کرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
سایتی که براش اینهمه زحمت کشیده، بسته شده را، اسمش کسی چیزی به من نگه، می شه.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
132
97
پاسخ
آقای عادل؟؟؟!؟!؟!؟؟! تیم ملی بدون بازی تدارکاتی و این همه مشکلات را منطقی قضاوت نکردی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
جایزه هم‌برای صعود نکردن گرفتند تو این بی پولی که برای هیچ جا بودجه ندارند. از رییس و مربی گرفته تا اون پایین ترین. دیروز تابناک مبالغ رو افشا کرد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
97
92
پاسخ
من با امیر قلعه نویی و شخصیتش دنیای مشکل دارم اما عادل نا عادل شده و قضاوتش فقط بر اساس کینه از مربی تیم ملی بوده و بس . تیم ملی در بدترین شرایط بدون بازی اعزام شد و نتیجه هایش را اکثر کارشناسان دنیا تحسین کردند . نوع بازی به کنار اما آبرومندانه نتیجه گرفت . مشکل مردم ما سفید و سیاه دیدن هاست و بس
پاسخ ها
ام ام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اگر حرفت درسته چرا در رنکینگ ۲ پله سقوط کردیم
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
در جواب ام ام
اسپانیا و فرانسه هم اگه شرایط ایرانو داشتن از گروهشون صعود نمی کردن
شناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
66
138
پاسخ
این مملکت فقط دفع حداکثری دارد. همه را از مملکت دور می‌کنید و بعد که آنها اعتراض و نقد می‌کنند، بهشون میگید بی‌وطن ایران فروش!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مثلادچی کرده این آقا. وقتی کی‌روش یه امتیاز می گرفت می گفت به احترام این تیم باید کلاه از سر برداشت . اون وقت حتی حمله رو محکوم نمی کنه مبادا شهروندیاش رو باطل کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
دوست عزیز سطح انتظارات الان از تیم ملی رفته بالا به خاطر همون تغییرات عالی ای که کیروش انجام داد. ایران قبل کیروش سال به سال جام جهانی نمیرفت و خیلی کم صعود میکرد. کیروش واقعا مربی ای بود که سطح ایران رو بالا برد ولی خب باید بهتر از کیروش بیارن. قلعه نویی هم باتوجه به این بازی هایی که کرده من ازش رضایت دارم به عنوان یک مربی ایرانی ولی اینطور زحماتی که کیروش برای فوتبال ایران کشید رو پایمال نکنیم و قلعه نویی رو هم بیخود تخریب نکنیم. مربی خیلی خفنی نبوده کیروش ولی الحق و الانصاف به پیشرفت فوتبال ایران مخصوصا لژینور شدن افراد و ذهنیت بازیکن ها و سیستم دفاعی ایران و ... خیلی کمک کرد. نسلی رو آماده کرد که هنوزم که هنوزه باعث افتخار هستند البته که تلاش اون نسل هم بوده و رهبری کیروش هم خیلی خوب بود. به نظرم قلعه نویی باید آسیا رو هم باشه ببینیم چطور نتیجه میگیره چون تا اینجا پیشرفت هایی رو ایجاد کرده و اگه تونست آسیا نتیجه بگیره بمونه تا جام جهانی بعدی ولی اگر نتونست باید یک مربی با دانش روز دنیا و تیم خوب بیارن که از پایه تا بزرگسال رو تغییرات جدی ایجاد کنه.
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
111
109
پاسخ
خودتو کشتی ولی یه لعنت به آمریکای جنایت‌کار نگفتی تو این چندین و چندسال
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اشتباه منفی دادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
18
46
پاسخ
این چه تیتری هست که زدی تابناک!؟
جنجال!!!
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