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کد خبر:۱۳۸۵۸۵۵
کد خبر:۱۳۸۵۸۵۵
26248 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر؛

تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط

آمیت سگال، تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۲ اسرائیل، مدعی شد اسرائیل تنها در صورتی خواهان ازسرگیری جنگ با ایران است که این بار امکان وارد کردن ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات هسته‌ای ایران یا تصرف اورانیوم غنی‌شده وجود داشته باشد. به گفته وی، در دور قبلی درگیری، دونالد ترامپ حمله به اقتصاد ایران را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد و اسرائیل نیز به هدف قرار دادن تأسیسات پتروشیمی بسنده کرد. سگال افزود اگر چنین اهدافی قابل تحقق نباشد، تداوم وضعیت کنونی، یعنی نه جنگ و نه توافق، از نگاه اسرائیل بر شرایط پیشین ترجیح دارد. گزارش کامل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
22
55
پاسخ
تا با موشک های مین ریز نیفتیم جون شهرهاشون، اینها آدم نمیشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
18
74
پاسخ
هر چی می کشیم زیر سر اسرائیل است
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
17
69
پاسخ
این حرامزاده ها نباید جرعت کنند این طور گستاخ حرف بزنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
22
61
پاسخ
دوست دارن آب شیرین کناش رو بزنیم تا مجبور بشن آب دریا لیس بزنند و فرود گاه بن گوریون رو بزنیم تا زمین گیر شن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
20
45
پاسخ
این همه مماشات شما را پر رو کرده. حتما باید راکتور اتمی اسرائیل مورد هدف قرار بگیره تا دیگه اثری ازتون نمونه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
13
30
پاسخ
سلاح هسته ای داشتید این گستاخی را شاهد نبودید!!
پاسخ ها
قوربان علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اینقدر حرف از جنگ نزنید بخدا جنگ از نزدیک ندیدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
20
10
پاسخ
اگر خواهان پیروزی کامل در این جنگ هستیم یک راه وجود دارد. حمله پرقدرت به قطر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
20
پاسخ
سلام با توجه به یورش جوانمردان دلاور ایران به منافع امریکا واسرائیل در این روزها که باعث افتخار است انشاالله جواب دندانشکنی به اسرائیل غاصب داده شود
آرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
17
پاسخ
البته امکان آمدن و اشغال وجود دارد. اما مهمتر ازآن توان نگهداری آنست.
بله ممکنه عمودی با هلی بورن بیایند. اما مجبور شوند افقی برگردند.
البته خسارت در جنگ طبیعیست. در هیچ جنگی حلوا پخش نمیکنند.
نون
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
18
پاسخ
ما از حماقت اسراییل استقبال میکنیم.در صورت حمله حماقت بار دشمن به زیر ساختهای اقتصادی کل صنایع بسمت ساخت سلاحهای نوین خواهند رفت همان کاری که اسراییل الان میکنه وخیلی زود اسراییل و شرکاشو از نقشه روزگار پاک میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
بعد از حمله ی اسرائیل خبیث و ملعون دیگه صنایعی نمیمونه که بخواد تازه بره به سمت تولید نظامی !!
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