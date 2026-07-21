نبض خبر؛
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
آمیت سگال، تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۲ اسرائیل، مدعی شد اسرائیل تنها در صورتی خواهان ازسرگیری جنگ با ایران است که این بار امکان وارد کردن ضربهای جدی به زیرساختهای اقتصادی و تأسیسات هستهای ایران یا تصرف اورانیوم غنیشده وجود داشته باشد. به گفته وی، در دور قبلی درگیری، دونالد ترامپ حمله به اقتصاد ایران را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد و اسرائیل نیز به هدف قرار دادن تأسیسات پتروشیمی بسنده کرد. سگال افزود اگر چنین اهدافی قابل تحقق نباشد، تداوم وضعیت کنونی، یعنی نه جنگ و نه توافق، از نگاه اسرائیل بر شرایط پیشین ترجیح دارد. گزارش کامل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
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دوست دارن آب شیرین کناش رو بزنیم تا مجبور بشن آب دریا لیس بزنند و فرود گاه بن گوریون رو بزنیم تا زمین گیر شن
این همه مماشات شما را پر رو کرده. حتما باید راکتور اتمی اسرائیل مورد هدف قرار بگیره تا دیگه اثری ازتون نمونه
سلاح هسته ای داشتید این گستاخی را شاهد نبودید!!
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قوربان علی| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اگر خواهان پیروزی کامل در این جنگ هستیم یک راه وجود دارد. حمله پرقدرت به قطر.
سلام با توجه به یورش جوانمردان دلاور ایران به منافع امریکا واسرائیل در این روزها که باعث افتخار است انشاالله جواب دندانشکنی به اسرائیل غاصب داده شود
البته امکان آمدن و اشغال وجود دارد. اما مهمتر ازآن توان نگهداری آنست.
بله ممکنه عمودی با هلی بورن بیایند. اما مجبور شوند افقی برگردند.
البته خسارت در جنگ طبیعیست. در هیچ جنگی حلوا پخش نمیکنند.
بله ممکنه عمودی با هلی بورن بیایند. اما مجبور شوند افقی برگردند.
البته خسارت در جنگ طبیعیست. در هیچ جنگی حلوا پخش نمیکنند.
ما از حماقت اسراییل استقبال میکنیم.در صورت حمله حماقت بار دشمن به زیر ساختهای اقتصادی کل صنایع بسمت ساخت سلاحهای نوین خواهند رفت همان کاری که اسراییل الان میکنه وخیلی زود اسراییل و شرکاشو از نقشه روزگار پاک میکنند
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ناشناس| |
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱