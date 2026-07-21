تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط

آمیت سگال، تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۲ اسرائیل، مدعی شد اسرائیل تنها در صورتی خواهان ازسرگیری جنگ با ایران است که این بار امکان وارد کردن ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات هسته‌ای ایران یا تصرف اورانیوم غنی‌شده وجود داشته باشد. به گفته وی، در دور قبلی درگیری، دونالد ترامپ حمله به اقتصاد ایران را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد و اسرائیل نیز به هدف قرار دادن تأسیسات پتروشیمی بسنده کرد. سگال افزود اگر چنین اهدافی قابل تحقق نباشد، تداوم وضعیت کنونی، یعنی نه جنگ و نه توافق، از نگاه اسرائیل بر شرایط پیشین ترجیح دارد. گزارش کامل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.