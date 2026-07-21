نبض خبر؛
افشای پروژه اشغال جزایر ایران و انگیزه ترامپ از این ماجراجویی
کارلوس خیمنز نماینده کنگره آمریکا از برنامه فشار اقتصادی و نظامی علیه ایران و حمایت واشنگتن از گروههای شورشی و حامیان تغییر نظام در داخل کشور پرده برداشت. او همچنین در اظهاراتی مداخلهجویانه گفت شاید آنچه ایران را پای میز مذاکره بیاورد، تصرف بخشی از قلمرو این کشور و اعلام این موضوع باشد که «این منطقه دیگر بخشی از ایران نیست!»؛ اشاره خمینز به ماجراجویی برای اشغال جزایر ایرانی و احتمالاً خارک برای به دست آوردن کارت بازی آمریکا برای مذاکره با ایران است. این نماینده کنگره افزود فشارها باید تا زمان ورود ایران به مذاکرات و دستیابی به توافق ادامه یابد. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
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غلط کرده. پیر خرفت. بنظرم تا میتوانید نیروهای زمینی زبده را آموزش بدهید و فرض را بر حمله زمینی بگذارید. تکاور، هلی برن، واکنش سریع و ... . ضمنا برای حذف این انگل هم برنامه ریزی کنید.
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ناشناس| |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
به فوریت اطراف جزایر مهم و اسکله ها را مین گذاری کنید. غلط می کنند. خلیج فارس قتلگاه متجاوزین است در طول تاریخ.
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ناشناس| |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
کور خوانده اید خرمشهر هم چند ماهی از ایران جدا شد ولی در انتها چی شد اگر همچین غلطی خواستید بکنید اول ده ها هزار تابوت سفارش دهید مرگ از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتر است ما منتظر تروریستهای امریکایی هستیم
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ناشناس| |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تو هم سعی زیاد حرف نزنی وگرنه به تیر غیب گرفتار میش و میری پیش لیندسی (عموی جون سس خرسی)
تا دیر نشده باید کویت و بحرین و امارات را از این سوی و سومالی لند را از سوی دیگر ولو به اندازه ناچیز شبانه و توسط گروههای نیابتی اشغال کرد .کارت بازی رو عوض کنید