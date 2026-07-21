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تعداد بازدید : 1865
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کد خبر:۱۳۸۵۸۵۴
کد خبر:۱۳۸۵۸۵۴
9580 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر؛

افشای پروژه اشغال جزایر ایران و انگیزه ترامپ از این ماجراجویی

کارلوس خیمنز نماینده کنگره آمریکا از برنامه فشار اقتصادی و نظامی علیه ایران و حمایت واشنگتن از گروه‌های شورشی و حامیان تغییر نظام در داخل کشور پرده برداشت. او همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت شاید آنچه ایران را پای میز مذاکره بیاورد، تصرف بخشی از قلمرو این کشور و اعلام این موضوع باشد که «این منطقه دیگر بخشی از ایران نیست!»؛ اشاره خمینز به ماجراجویی برای اشغال جزایر ایرانی و احتمالاً خارک برای به دست آوردن کارت بازی آمریکا برای مذاکره با ایران است. این نماینده کنگره افزود فشارها باید تا زمان ورود ایران به مذاکرات و دستیابی به توافق ادامه یابد. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
41
پاسخ
غلط کرده. پیر خرفت. بنظرم تا میتوانید نیروهای زمینی زبده را آموزش بدهید و فرض را بر حمله زمینی بگذارید. تکاور، هلی برن، واکنش سریع و ... . ضمنا برای حذف این انگل هم برنامه ریزی کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Argentina |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
پیشنهاد میکنم کویت را سریعا بگیریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
این عنتر رو اسرائیل علم کرده که جای خالی اون یکی عنتر به درک واصل شده یعنی لیندسی گراهام رو بگیره. چقدر آمریکایی ها احمقن که اینا سیاستمدارانشون شدن.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
43
پاسخ
به فوریت اطراف جزایر مهم و اسکله ها را مین گذاری کنید. غلط می کنند. خلیج فارس قتلگاه متجاوزین است در طول تاریخ.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مردم ساکن چطوری رفت و آمد کنند؟ خود نظامی ها چطور؟ نگو هوایی که ...
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
6
40
پاسخ
این هم مثل اینکه باید بره پیش لیندزی گراهام تا حرف دهنش رو بفهمه
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
39
پاسخ
کور خوانده اید خرمشهر هم چند ماهی از ایران جدا شد ولی در انتها چی شد اگر همچین غلطی خواستید بکنید اول ده ها هزار تابوت سفارش دهید مرگ از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتر است ما منتظر تروریستهای امریکایی هستیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
عراق را با آمریکا مقایسه نکنید تحلیل های اشتباه همیشه گران تمام شدن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
32
پاسخ
تو هم سعی زیاد حرف نزنی وگرنه به تیر غیب گرفتار میش و میری پیش لیندسی (عموی جون سس خرسی)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
35
پاسخ
تو غلط کردی
هما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
22
پاسخ
تا دیر نشده باید کویت و بحرین و امارات را از این سوی و سومالی لند را از سوی دیگر ولو به اندازه ناچیز شبانه و توسط گروههای نیابتی اشغال کرد .کارت بازی رو عوض کنید
Mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
27
پاسخ
شتر در خواب بیند پنبه دانه ...
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
9
21
پاسخ
این را به آقایان صلح شرافتمندانه نشان بدهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
26
پاسخ
هرگونه اشغال جزایر ایران
دست ایران را برای اشغال خاک کشورهای پیرامون باز تر و بحران را پیچیده تر می کند.
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