افشای پروژه اشغال جزایر ایران و انگیزه ترامپ از این ماجراجویی

کارلوس خیمنز نماینده کنگره آمریکا از برنامه فشار اقتصادی و نظامی علیه ایران و حمایت واشنگتن از گروه‌های شورشی و حامیان تغییر نظام در داخل کشور پرده برداشت. او همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت شاید آنچه ایران را پای میز مذاکره بیاورد، تصرف بخشی از قلمرو این کشور و اعلام این موضوع باشد که «این منطقه دیگر بخشی از ایران نیست!»؛ اشاره خمینز به ماجراجویی برای اشغال جزایر ایرانی و احتمالاً خارک برای به دست آوردن کارت بازی آمریکا برای مذاکره با ایران است. این نماینده کنگره افزود فشارها باید تا زمان ورود ایران به مذاکرات و دستیابی به توافق ادامه یابد. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.