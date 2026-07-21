مکرون مهار اینترنت را در دست گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از قصد خود برای اجرای این ممنوعیت از ابتدای سال تحصیلی در ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی خبر داد. فرانسه از اقدامات استرالیا پیروی می کند که نخستین قانون ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال را اجرا کرد.

مکرون حمایت خود از این ممنوعیت را در اتحادیه اروپا و نقاط دیگر جهان بیان کرده است. «اورسولا فون در لین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا از محدودسازی دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی در این منطقه پشتیبانی کرده است.

متن نهاییِ مورد توافق، روز سه‌شنبه ابتدا در مجلس سفلی (مجلس ملی) و سپس در مجلس سنا فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر فناوری اطلاعات فرانسه نیز فهرستی از شبکه هایی که برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال ممنوع می شوند، ارائه خواهد کرد. پلتفرم های اجتماعی باید سیستم های احراز سن که توس رگولاتور حریم خصوصی فرانسه تایید می شود را ایجاد کنند.

همچنین این لایحه استفاده از موبایل در دبیرستان ها را ممنوع می کند.

