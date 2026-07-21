صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مکرون مهار اینترنت را در دست گرفت!

کمیته مصالحه در پارلمان فرانسه با لایحه‌ای برای ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۵۳
| |
1164 بازدید
مکرون مهار اینترنت را در دست گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از قصد خود برای اجرای این ممنوعیت از ابتدای سال تحصیلی در ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی خبر داد. فرانسه از اقدامات استرالیا پیروی می کند که نخستین قانون ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال را اجرا کرد.

مکرون حمایت خود از این ممنوعیت را در اتحادیه اروپا و نقاط دیگر جهان بیان کرده است. «اورسولا فون در لین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا از محدودسازی دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی در این منطقه پشتیبانی کرده است.

متن نهاییِ مورد توافق، روز سه‌شنبه ابتدا در مجلس سفلی (مجلس ملی) و سپس در مجلس سنا فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر فناوری اطلاعات فرانسه نیز فهرستی از شبکه هایی که برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال ممنوع می شوند، ارائه خواهد کرد. پلتفرم های اجتماعی باید سیستم های احراز سن که توس رگولاتور حریم خصوصی فرانسه تایید می شود را ایجاد کنند.

همچنین این لایحه استفاده از موبایل در دبیرستان ها را ممنوع می کند.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکرون فرانسه شبکه های اجتماعی ممنوعیت اینترنت
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ممنوعیت واردات محصولات اسراییلی به فرانسه
سارکوزی از مکرون حمایت کرد
محمود عباس: حماس باید سلاح را تحویل دهد
کرملین: پاریس اشتباه بزرگی کرد
مکرون: رفتار پلیس همه ما را شرمنده کرد
ادامه روند نزولی رضایت از ماکرون در نظرسنجی‌ها
مکرون: فرانسه هفته‌های «مشکلی» را در پیش دارد
ارسال انگشت قطع شده به محل اقامت ماکرون
مکرون: اروپا آماده جنگ باشد
مکرون به نشست گروه بریکس دعوت نشد
مکرون: سر حرفم درباره ناتو هستم
مکرون ایران را تهدید کرد
ماکرون: فرانسه علیه اسلام نیست
جدیدترین موضع گیری ماکرون درباره سوریه
فرانسه: روسیه نباید تحقیر شود/ اوکراین عصبانی شد
مارین لوپن: من صدای مردم فرانسه هستم
مکرون: اروپا نمی‌تواند تماشاگر مسابقه‌ تسلیحاتی باشد
ماکرون: فرانسویان داعشی بازنمی‌گردند
برنامه فرانسه برای لبنان فاش شد
رئیس‌جمهور فرانسه : نگاه یک نابغه را از دست دادیم
رییس جمهور فرانسه، قربانی جدید توییت های متوهمانه ترامپ!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزب‌الله عمل می‌کند
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
آثار وحشتناک تخریب کابل‌های زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۳ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oWT
tabnak.ir/005oWT