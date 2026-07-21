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سنندج در شوک یک حادثه تلخ!

جان‌باختن یک کودک سه‌ساله بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب در سنندج، تنها چند روز پس از مجروح شدن یک دختر ۱۲ ساله در حادثه‌ای مشابه، بار دیگر بحران مدیریت سگ‌های بلاصاحب را به یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان تبدیل کرده است.موضوعی که با وجود هشدارهای مکرر رسانه‌ها، مطالبه‌گری افکار عمومی، همچنان این پرسش را مطرح می‌کند که این بحران چه زمانی با اقدامات مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های مسئول مهار خواهد شد؟ 
کد خبر: ۱۳۸۵۸۵۲
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5650 بازدید
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۶
سنندج در شوک یک حادثه تلخ!

جان‌باختن دلخراش یک کودک سه‌ساله بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب در محله «کلکه‌جار» سنندج، بار دیگر مطالبه دیرینه شهروندان برای ساماندهی این معضل و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول را به صدر مطالبات عمومی بازگردانده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حادثه شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر رخ داده و کودک پس از حمله سگ‌های بلاصاحب، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بعثت سنندج منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های تیم درمان، شدت جراحات وارده به حدی بود که این کودک جان خود را از دست داد.

این حادثه در حالی رخ داده که تنها هفته گذشته نیز یک دختر ۱۲ ساله در شهرک سعدی سنندج هدف حمله سگ‌های بلاصاحب قرار گرفت و مجروح شد. این دو حادثه تنها نمونه‌ای از ده‌ها مورد حیوان‌گزیدگی در سال‌های اخیر است که موجب آسیب‌های جسمی و روانی برای شهروندان شده و بارها نگرانی افکار عمومی را برانگیخته است.

تکرار این حوادث، در کنار افزایش آمار رسمی حیوان‌گزیدگی، موجب شده ساماندهی سگ‌های بلاصاحب به یکی از جدی‌ترین مطالبات شهروندان سنندج تبدیل شود. رسانه‌ها طی سال‌های گذشته بارها نسبت به این معضل هشدار داده و گزارش‌های متعددی درباره ضرورت مدیریت علمی و مستمر جمعیت سگ‌های بلاصاحب منتشر کرده‌اند، اما وقوع حوادث اخیر نشان می‌دهد همچنان ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر، هماهنگ و فوری از سوی دستگاه‌های مسئول وجود دارد.

پس از حادثه هفته گذشته، خبرنگاران در نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، این موضوع را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان مطرح کرده و خواستار ورود دستگاه قضایی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شهرداری، در زمینه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب شدند.

در پی پیگیری‌ها در رابطه با این حادثه، دادگستری کل استان کردستان نیز از ورود به این موضوع و تشکیل پرونده برای بررسی ابعاد حادثه و پیگیری موضوع خبر داده است.

اکنون افکار عمومی انتظار دارد شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج درباره اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیشگیرانه و دلایل تداوم این وضعیت به‌صورت شفاف پاسخگو باشند.

همچنین انتظار می‌رود نتایج بررسی‌های دستگاه قضایی و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، هرچه سریع‌تر به اطلاع شهروندان برسد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
11
پاسخ
تمام اینها تقصیر افراد به اصطلاح حامی حقوق حیوانات هست که با ندانم‌کاری و غذا دادن به حیوانات ولگرد، باعث افزایش زاد و ولد اینها میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
16
پاسخ
باید سگهای ولگرد به روشهای سریع و بدون زجر از بین بروند.
متاسفانه غذا دادن برای حیوانات ولگرد در شهر ( که طی چند سال اخیر باب شده ) مثل سگ و گربه باعث افزایش میزان باروری و به طبع آن چند برابر شدن تعداد آنها و خو گرفتن با محیط های شهری می شود که نتیج آن حمله به شهروندان و زخمی و مصدوم شدن و بعضا نیز باعث فوت آنها می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
6
پاسخ
این شهر بودجه ای برای هیچ چیز ندارد. هیچ چیز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
12
پاسخ
برای حفظ جان انسان ها، شهرها باید از وجود سگ های ولگرد پاکسازی شوند.
کسانی که به اینها غذا می دهند، فقط موجب افزایش جمعیت سگ های ولگرد می شوند، بدون اینکه کسی متعهد نگهداری از آنها باشد.
حتی در اروپا و آمریکا هم مردم در خانه های خود از یک سگ های خانگی نگهداری می کنند، نه اینکه گله های سگ در خیابان رها باشند.
مردم فرق بین حیوان دوستی و این کار اشتباه غذا دادن به سگ های ولگرد را باید بدانند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
13
پاسخ
کسانیکه با وجود انواع آگاهی رسانیها و هشدارها و تکرار چنین حوادثی مثلا با نیت خیر به سگهای ولگرد غذا رسانی میکنند هم در این فاجعه شریکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
5
پاسخ
جلوگیری از تردد حیوانات ولگرد اهلی و غیر اهلی باید در کشور قانون شود و شهرداری ها و نیروی انتظامی موظف به انجام و پیگیری این قانون شود.

همچنین با استفاده از بودجه شهرداری و انجمن های حفاظت از حیوانات و کمک های مردمی مکانهایی برای نگهداری و کمک های امدادی و همچنین بازدید های مردمی ایجاد شود.

در این زمینه سازمانهایی مانند محیط زیست ، دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، بهداشت و درمان و ... میتوانند کمکهای فراوانی بکنند.

کمی همت ، کمی فکر ، کمی احساس مسیولیت لازم است.
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