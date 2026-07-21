سنندج در شوک یک حادثه تلخ!

جان‌باختن یک کودک سه‌ساله بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب در سنندج، تنها چند روز پس از مجروح شدن یک دختر ۱۲ ساله در حادثه‌ای مشابه، بار دیگر بحران مدیریت سگ‌های بلاصاحب را به یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان تبدیل کرده است.موضوعی که با وجود هشدارهای مکرر رسانه‌ها، مطالبه‌گری افکار عمومی، همچنان این پرسش را مطرح می‌کند که این بحران چه زمانی با اقدامات مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های مسئول مهار خواهد شد؟

جان‌باختن دلخراش یک کودک سه‌ساله بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب در محله «کلکه‌جار» سنندج، بار دیگر مطالبه دیرینه شهروندان برای ساماندهی این معضل و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول را به صدر مطالبات عمومی بازگردانده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حادثه شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر رخ داده و کودک پس از حمله سگ‌های بلاصاحب، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بعثت سنندج منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های تیم درمان، شدت جراحات وارده به حدی بود که این کودک جان خود را از دست داد.

این حادثه در حالی رخ داده که تنها هفته گذشته نیز یک دختر ۱۲ ساله در شهرک سعدی سنندج هدف حمله سگ‌های بلاصاحب قرار گرفت و مجروح شد. این دو حادثه تنها نمونه‌ای از ده‌ها مورد حیوان‌گزیدگی در سال‌های اخیر است که موجب آسیب‌های جسمی و روانی برای شهروندان شده و بارها نگرانی افکار عمومی را برانگیخته است.

تکرار این حوادث، در کنار افزایش آمار رسمی حیوان‌گزیدگی، موجب شده ساماندهی سگ‌های بلاصاحب به یکی از جدی‌ترین مطالبات شهروندان سنندج تبدیل شود. رسانه‌ها طی سال‌های گذشته بارها نسبت به این معضل هشدار داده و گزارش‌های متعددی درباره ضرورت مدیریت علمی و مستمر جمعیت سگ‌های بلاصاحب منتشر کرده‌اند، اما وقوع حوادث اخیر نشان می‌دهد همچنان ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر، هماهنگ و فوری از سوی دستگاه‌های مسئول وجود دارد.

پس از حادثه هفته گذشته، خبرنگاران در نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، این موضوع را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان مطرح کرده و خواستار ورود دستگاه قضایی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شهرداری، در زمینه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب شدند.

در پی پیگیری‌ها در رابطه با این حادثه، دادگستری کل استان کردستان نیز از ورود به این موضوع و تشکیل پرونده برای بررسی ابعاد حادثه و پیگیری موضوع خبر داده است.

اکنون افکار عمومی انتظار دارد شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج درباره اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیشگیرانه و دلایل تداوم این وضعیت به‌صورت شفاف پاسخگو باشند.

همچنین انتظار می‌رود نتایج بررسی‌های دستگاه قضایی و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، هرچه سریع‌تر به اطلاع شهروندان برسد.

