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تردد در هراز ممنوع شد+جزییات

جانشین پلیس راه فراجا از انسداد محور هراز در هر دو مسیر تا ساعت ۱۷ امروز به دلیل اجرای عملیات ریزش‌برداری سنگ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۴
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تردد در هراز ممنوع شد+جزییات

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: محور هراز امروز به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم–تهران در محدوده‌های شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار–تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مه‌گرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی همراه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.
 

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