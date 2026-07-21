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شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت

سخنان اخیر غلامرضا قاسمیان درباره وصیت‌نامه رهبر شهید انقلاب، بیش از آنکه یک مطالبه روشن باشد، زمینه‌ای برای تولید ابهام، شبهه و خوراک رسانه‌های ضدایرانی فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۰
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13726 بازدید
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۷۳

شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت

به گزارش تابناک، سخنان اخیر غلامرضا قاسمیان درباره وصیت‌نامه رهبر شهید انقلاب، بار دیگر او را به کانون حاشیه‌های رسانه‌ای کشاند. او در سخنانی با طرح این پرسش که «وصیت‌نامه رهبر انقلاب کجاست، چند نسخه دارد، از بین رفته یا خیر و چرا درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟» خواستار انتشار جزئیات این موضوع در رسانه‌ها شد؛ اظهاراتی که خیلی زود به بستری برای گمانه‌زنی، شایعه‌سازی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند تبدیل شد.

مطالبه‌گری، اگر بر مبنای قانون و از مسیرهای رسمی دنبال شود، نه‌تنها مذموم نیست بلکه لازمه حکمرانی مطلوب است؛ اما تبدیل موضوعی که هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره آن صورت نگرفته به یک پروژه رسانه‌ای، آن هم در شرایطی که کشور با جنگ سنگین روانی و رسانه‌ای دشمنان مواجه است، بیش از آنکه کمکی به شفافیت کند، به تولید ابهام و تشویش افکار عمومی منجر می‌شود. پرسش اینجاست که نتیجه عملی چنین اظهاراتی چیست؟

این نخستین بار هم نیست که قاسمیان با مواضع جنجالی خود خبرساز می‌شود. ماجرای اظهارات او در موسم حج و حواشی دیپلماتیکی که به دنبال داشت، هنوز از یادها نرفته است؛ اتفاقی که دستگاه دیپلماسی را ناچار به مدیریت تبعات آن کرد و هزینه‌هایی غیرضروری بر کشور تحمیل شد. اکنون نیز به نظر می‌رسد همان الگوی حاشیه‌سازی، این بار با موضوعی حساس‌تر در حال تکرار است.

در روزهایی که دشمنان ایران با تمام توان به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در جامعه هستند، طرح پرسش‌هایی از این دست، بدون ارائه هیچ مستند یا اطلاع رسمی، دقیقاً در راستای فضایی حرکت می‌کند که رسانه‌های معاند برای آن لحظه‌شماری می‌کنند. کافی است نگاهی به بازنشر گسترده این اظهارات در رسانه‌های ضدایرانی انداخته شود تا مشخص شود چه کسانی بیشترین بهره را از این فضاسازی می‌برند.

بی‌تردید نقد و مطالبه‌گری حق هر شهروندی است، اما میان نقد مسئولانه و حاشیه‌سازی مرزی روشن وجود دارد. مطالبه‌ای که خروجی آن افزایش شایعات، دامن زدن به بی‌اعتمادی و دو قطبی‌سازی جامعه باشد، دیگر در چارچوب نقد سازنده نمی‌گنجد و بیش از آنکه مسئله‌ای را حل کند، خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و تمرکز بر مسائل اصلی کشور نیاز دارد. هر اقدامی که بدون استناد به اطلاعات رسمی، افکار عمومی را به سمت گمانه‌زنی سوق دهد و خوراک جنگ روانی دشمن را تأمین کند، شایسته نقد جدی است. در مقطع حساس کنونی، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی، ضرورتی است که نباید قربانی حاشیه‌سازی‌های بی‌حاصل شود.

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خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک غلامرضا قاسمیان حواشی هزینه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۳
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
37
286
پاسخ
متأسفانه صدا سیما پاتوق امثال ایشون هست و از تریبون پایین نمیان حق هم دارن ظاهراً
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
افراد مشکوک که معلوم نیست به کجا وصلند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مردم از چپ و راست عبور کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
کاملا درست و حرف مردم را گفته اند وصیت نامه باید منتشر شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
40
337
پاسخ
صدا و سیما را تعطبل کنید تا مملکت ارام گیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
کاملا موافقم
، به هر یک از قوا یک شبکه بدهید
اخبار را هم خبرگذاری دولت پخش می‌کنه
فوقش یک شبکه هم در زمان جنگ بدهید به ستاد کل
چندتا شبکه هم فقط سریال پخش کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شماها مگه صداوسیمای ایران رو میبینین ؟
تو همون من و تو و اینترنشنال ببین ، فضولی هم نکن !
ناشناس
| Canada |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مگه سؤال اشتباهی کرده؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شما که صداوسیمای میلی رو نمیبینید چیکار دارید بهش؟؟
جلیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اتفاقاً صدا و سیما دست انسانهای با شرف و با ایران . اگه دست سران اصلاحات بود که الان ایران به هفت تیکه تقسیم شده بود .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تو که مبگی اینترنشنال ببین
بودجه صدا و سیما ار حق منه مال منه
ایترنشنال پولشو من نمیدم
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
احسنت
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
35
270
پاسخ
چرا قوه قضاییه با این افراد که فقط دارن فضای جامعه رو مسموم می کنن برخورد نمی کنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
به همون دلیلی که با کسانیکه مسبب اصلی اوضاع اقنصادی و فرهنگی این روزهای جامعه هستند برخورد نمی شود
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
37
272
پاسخ
من یه سوال دارم این افراد از کجا پیداشون میشه؟ اینا چرا قدرت دارن و چرا انقد با ارامش ایران و مردمش دشمن هستن؟ چین اینا کین اینا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
منم یه سوال دارم
شماها چرا اینقدر باهوشید و قشنگ می فهمید کی به کی هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
32
254
پاسخ
سلام تا صدا و سیمای نا این آقا را دعوت میکند و تریبون داران از ایشان حماین میکنند،این آقا فکر نیکند علامه دهر است که در هر موضوعی نظر می دهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تحمل دو تا سوال رو ندارید؟ یه چیزی شنیدید، تا کسی چیزی میگه سریع میپرسید چه تخصصی داره؟ آخه وصیت نامه رهبر کجاست نیاز به تخصص داره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اولا شماها که تلویزیون ملی رو نمیبینید دیگه چیکار دارین چی درش میگذره
دوما چشم عباس آقا میگیم از این بعد هرکس شما دوست داری بیاد
سوما تحمل کوجکترین نقد رو هم ندارید بعد میگید زنده باد مخالف من
چهارما اونایی ک هنوزم متوجه عمق مطلب نشدن دیگه بعید میدونم از این به بعد هم بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
255
59
پاسخ
کاملا درست است مخالفان دولت حق نفس کشیدن ندارند ولی رییس جمهور و دولتی هرچه دروغ دارند خرج ملت می کنند و کسی حق نقد ندارد
پاسخ ها
صفایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
واقعا قدری تعقل و انصاف مخالفان که تریبون صدا و سیما تجمعات و.. دارند اگه این نداشته حق نفسه وای به اون روزی که حقی بیشتر طلب کنن
ابوالفضل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
چه طوری حق حرف زدن ندارند -هر چی دلشون میخواد میگن تازه حق ندارند - راستی به تعداد دیس لایک ها یک نگاه بنداز و از توهم اکثریت بودن خارج بشید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ظاهرا مثل اینکه بر عکسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
این اقا کارنامه مشخصی داره اگر این دولت نبود میبایست حبس بکشه در عربستان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
راستی اگر الان کربلا بودیم تعداد لایک و دیسلایکهای کی بیشتر بود؟؟
لابد حق با اکثریت بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
19
80
پاسخ
یکی نیست بهش بگه به تو چه ربطی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
62
پاسخ
سلام. مشکل اینجاست که بار قبل نه تنها با ایشون برخورد نشد بلکه بعد از مدتی دوباره در برنامه های تلویزیون دعوت شدند.
ایشون چند سال قبل که در برنامه قرانی شبکه ۳ حضور داشتند، شناخت خوبی از خودشون به مردم ارایه کردند ولی در مراسم حج و حالا هم با این اظهار نظر غیر ضروری، همه سوابق شان را خراب کردند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
73
پاسخ
مگه جنگ‌طلب قایم شو داریم؟ مگه میشه!؟
اگر خواهان جنگ با آمریکا هستی خوب بیا برو بجنگ. جنگه. چرا اینجایی چرا در اعماق پنهان شدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
61
پاسخ
یا همه حق حرف زدن دارند و یا هیچ کس نباید حرفی بزند؛ معیارهای دوگانه معنا ندارد.
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