حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید

مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق در واکنش به مصاحبه اخیر عباس عراقچی، به او حمله کرد و گفت: «عراقچی تحلیل‌ راننده تاکسی‌های خط ولنجک-بهشت زهرا ارائه می دهد!... می‌ترسم این تحلیل‌ها از طریق حفره‌های امنیتی به عراقچی القا شده باشد!» زنجیره حملات این شخص به رئیس دستگاه دیپلماسی را می‌بینید و می‌شنوید.