نبض خبر
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید
مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق در واکنش به مصاحبه اخیر عباس عراقچی، به او حمله کرد و گفت: «عراقچی تحلیل راننده تاکسیهای خط ولنجک-بهشت زهرا ارائه می دهد!... میترسم این تحلیلها از طریق حفرههای امنیتی به عراقچی القا شده باشد!» زنجیره حملات این شخص به رئیس دستگاه دیپلماسی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مصطفی خوش چشم عباس عراقچی ویدیو
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انتشار یافته: ۳۹
از کارشناس صدا و سیما میلی جلیلی - جبلی که همه پیش بینیهایش اشتباه بوده بیشتر از این انتظار نیست
همینطور میبافه به هم میگه دیگه کنتور که نداره
پاسخ ها
آزاد| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
با کمال احترام
ما نظرات قبلی شما و پیش بینی های قبلی شما رو شنیدیم.
اگه بهتون بر نمیخوره شغلتون رو عوض کنید
ما نظرات قبلی شما و پیش بینی های قبلی شما رو شنیدیم.
اگه بهتون بر نمیخوره شغلتون رو عوض کنید
کاری به خوش چشم ندارم...ولی عراقچی برای پست وزارت خارجه بسیار ضعیفه...اختلاف سطح قابل توجهی با ظریف داره...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
چرا این رسانه اجازه میده یه مثلا کارشناس بدون هیچ مسئولیتی به یه مقام رسمی مملکت بی ادبی کنه؟
با کمال زیرکی یه مثالم زده که اگه بگی توهین میگن مگه رانندگان شریف تاکسی چه اشکالی دارند!
این کارا زشته به خدا جلو چشم همه
با کمال زیرکی یه مثالم زده که اگه بگی توهین میگن مگه رانندگان شریف تاکسی چه اشکالی دارند!
این کارا زشته به خدا جلو چشم همه
عمیق فکر کردن شما رو هم دیدم آقای خوش چشم... تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما هم غلط از آب در می آید...
از رائفی پور و عباسی (استراتژیست، برژینسکی) رسیدیم به خوش چشم. رائفی پور از عباسی بدتر عباسی از خوش چشم بدتر، همه از هم بدتر