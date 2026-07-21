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کد خبر:۱۳۸۵۸۳۹
کد خبر:۱۳۸۵۸۳۹
9770 بازدید
نظرات: ۳۹
نبض خبر

حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید

مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق در واکنش به مصاحبه اخیر عباس عراقچی، به او حمله کرد و گفت: «عراقچی تحلیل‌ راننده تاکسی‌های خط ولنجک-بهشت زهرا ارائه می دهد!... می‌ترسم این تحلیل‌ها از طریق حفره‌های امنیتی به عراقچی القا شده باشد!» زنجیره حملات این شخص به رئیس دستگاه دیپلماسی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی خوش چشم عباس عراقچی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۳۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
20
83
پاسخ
وقاحت و پررویی جبهه پایداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
21
69
پاسخ
از کارشناس صدا و سیما میلی جلیلی - جبلی که همه پیش بینیهایش اشتباه بوده بیشتر از این انتظار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
34
154
پاسخ
همینطور میبافه به هم میگه دیگه کنتور که نداره
پاسخ ها
آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
در کمال بی نزاکتی به قشر زحمت کش رانندگان تاکسی هم توهین می کند . مگر رانندگی با تاکسی شغل سخیفی هست ؟ قطعا تحلیل های رانندگان تاکسی از جناب خوش چشم خیلی دقیق تر و مستند تر هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
32
154
پاسخ
با کمال احترام
ما نظرات قبلی شما و پیش بینی های قبلی شما رو شنیدیم.
اگه بهتون بر نمیخوره شغلتون رو عوض کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
49
73
پاسخ
کاری به خوش چشم ندارم...ولی عراقچی برای پست وزارت خارجه بسیار ضعیفه...اختلاف سطح قابل توجهی با ظریف داره...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
پزشکیان هم برای ریاست جمهوری ضعیفه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
حتما باقری خوبه جلیلی متکی ظریف
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
29
121
پاسخ
چرا این رسانه اجازه میده یه مثلا کارشناس بدون هیچ مسئولیتی به یه مقام رسمی مملکت بی ادبی کنه؟
با کمال زیرکی یه مثالم زده که اگه بگی توهین میگن مگه رانندگان شریف تاکسی چه اشکالی دارند!
این کارا زشته به خدا جلو چشم همه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
21
125
پاسخ
عمیق فکر کردن شما رو هم دیدم آقای خوش چشم... تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما هم غلط از آب در می آید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
20
116
پاسخ
از رائفی پور و عباسی (استراتژیست، برژینسکی) رسیدیم به خوش چشم. رائفی پور از عباسی بدتر عباسی از خوش چشم بدتر، همه از هم بدتر
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
30
121
پاسخ
به قول عادل خان هرچی خوش چشم گفت برعکس کنید
م.م.ص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
22
106
پاسخ
بااحترام،کارشناس محترم برنامه به مقام رسمی مملکت که فرمانده دیپلماسی کشوراست توهین می کند.انگارکه تحلیلهای خودش خیلی عمیقه!😎(نیروهای ماپیاده برندکویت زرادخانه های آمریکا روخالی کنندبیارندایران)!؟
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