عکس: استقبال هواداران آرژانتین از تیم ملی فوتبال در بوئنوسآیرس
هواداران آرژانتین روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ با تجمع در مرکز تمرینی فدراسیون فوتبال این کشور در بوئنوسآیرس، از اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین استقبال کردند.
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