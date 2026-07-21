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کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۲
بازدید: ۳۶۷۷
نظرات: ۳

عکس: استقبال هواداران آرژانتین از تیم ملی فوتبال در بوئنوس‌آیرس

هواداران آرژانتین روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ با تجمع در مرکز تمرینی فدراسیون فوتبال این کشور در بوئنوس‌آیرس، از اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین استقبال کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تیم فوتبال آرژانتین بوئنوس آیرس استقبال هواداران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
حق خوری شد
پاسخ
0
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹
جقدر با شعورند! آفرین! خیلی خوشم آمد! آفرین!
پاسخ
0
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
کشور متمایل به اسرائیل کودک کش . کشوری نفرت انگیز
پاسخ
2
2