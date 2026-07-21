پیام نماینده رهبری در پی شهادت امام جمعه میرجاوه
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیتالله مصطفی محامی، نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طی پیامی شهادت مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه مسجد علیبنابیطالب(ع) میرجاوه، را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
با تألم و تأثر فراوان، خبر شهادت مظلومانه جناب مولوی محمد انور ریگی، امام جمعهی اهل سنت شهرستان میرجاوه، در پی حمله ناجوانمردانه عناصر تروریستی را دریافت کردم. این ضایعه را به خانواده معزز آن مرحوم، جامعه علمای اهل سنت، مردم شریف سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
مرحوم شهید مولوی محمد انور ریگی، همواره چهرهای وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی و پیوندی استوار میان دین و وحدت ملی بود. سابقه انقلابی این عالم متقی و متواضع و دفاع بیواهمه او از خط انقلاب اسلامی، علیرغم موج فضاسازیها و تخریبهای رسانهای دشمنان انقلاب که پیوسته کوشیدند چهره او را مخدوش سازند، هرگز خدشهدار نشد و او با درایت، ثابت کرد دلبستگیاش به اسلام ناب محمدی و وحدت اسلامی، دلبستگیای راستین است.
ایشان همواره از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع میکرد و صدای خویش را در کنار مظلومان غزه بلند میساخت. در روزهای سخت جنگ تحمیلی اخیر نیز در کنار ملت ایستاد و از عزت و تمامیت این سرزمین دفاع کرد؛ دفاعی که نشان داد وحدت میان برادران شیعه و سنی این مرز و بوم، ریشهای عمیقتر از هر تفرقهافکنی دشمن دارد.
دشمنان این ملت، از پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در منطقه بهشدت برآشفتهاند و این خشم، با دیدن حضور پرشور مردم و بهویژه علمای اهل سنت در تشییع باشکوه امام شهید، دوچندان شد. رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکاییاش در پی انتقام از همین خشم، دست به این جنایت زدند؛ غافل از آن که چنین ترورهایی جز افزودن بر عزم و وحدت ملت ایران، ثمری نخواهد داشت.
عزت شهادت این عالم مجاهد را به فال نیک میگیریم و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که خون پاک او، چراغ راه وحدت و بیداری ملت ایران باشد.
مصطفی محامی، نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان