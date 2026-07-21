صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام نماینده رهبری در پی شهادت امام جمعه میرجاوه

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان طی پیامی شهادت مولوی محمدانور ریگی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۹
| |
3258 بازدید
پیام نماینده رهبری در پی شهادت امام جمعه میرجاوه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طی پیامی شهادت مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) میرجاوه،  را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

با تألم و تأثر فراوان، خبر شهادت مظلومانه‌ جناب مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه‌ی اهل سنت شهرستان میرجاوه، در پی حمله‌ ناجوانمردانه‌ عناصر تروریستی را دریافت کردم. این ضایعه را به خانواده‌ معزز آن مرحوم، جامعه‌ علمای اهل سنت، مردم شریف سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض می‌‌کنم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مرحوم شهید مولوی محمد انور ریگی، همواره چهره‌ای وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوندی استوار میان دین و وحدت ملی بود. سابقه‌ انقلابی این عالم متقی و متواضع و دفاع بی‌واهمه‌ او از خط انقلاب اسلامی، علی‌رغم موج فضاسازی‌ها و تخریب‌های رسانه‌ای دشمنان انقلاب که پیوسته کوشیدند چهره‌ او را مخدوش سازند، هرگز خدشه‌دار نشد و او با درایت، ثابت کرد دلبستگی‌اش به اسلام ناب محمدی و وحدت اسلامی، دلبستگی‌ای راستین است.

ایشان همواره از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع می‌کرد و صدای خویش را در کنار مظلومان غزه بلند می‌ساخت. در روزهای سخت جنگ تحمیلی اخیر نیز در کنار ملت ایستاد و از عزت و تمامیت این سرزمین دفاع کرد؛ دفاعی که نشان داد وحدت میان برادران شیعه و سنی این مرز و بوم، ریشه‌ای عمیق‌تر از هر تفرقه‌افکنی دشمن دارد.

دشمنان این ملت، از پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در منطقه به‌شدت برآشفته‌اند و این خشم، با دیدن حضور پرشور مردم و به‌ویژه علمای اهل سنت در تشییع باشکوه امام شهید، دوچندان شد. رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش در پی انتقام از همین خشم، دست به این جنایت زدند؛ غافل از آن که چنین ترورهایی جز افزودن بر عزم و وحدت ملت ایران، ثمری نخواهد داشت.

عزت شهادت این عالم مجاهد را به فال نیک می‌گیریم و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که خون پاک او، چراغ راه وحدت و بیداری ملت ایران باشد.

مصطفی محامی، نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام رهبری پیام تسلیت ترور میرجاوه امام جمعه ترور امام جمعه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تيراندازی به امام جمعه موقت میرجاوه
امام جمعه کازرون به شهادت رسید
پیام رهبر‌انقلاب درپی‌درگذشت‌اخوی آیت‌الله‌جوادی‌آملی
پیکر امام جمعه کازرون به خاک سپرده شد
ترور ناجوانمردانه خادمان امنیت در میرجاوه
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت‌الله فیاض
پیام تسلیت رهبر در پی درگذشت حجت الاسلام جعفری
پیام تسلیت حماس در پی شهادت علی لاریجانی
پیام رئیس جمهور در پی ترور شهید دکتر فخری زاده
تصاویر امام جمعه‌ای که امروز ترور شد
تصاویر ترور امام جمعه کازرون و خودکشی ضارب
امام جمعه اهل سنت میرجاوه ترور شد
تشییع پیکرهای 6 شهید حادثه تروریستی میرجاوه
انتقال سرباز مفقودی حادثه میرجاوه به پاکستان
لحظات حمله به امام جمعه میبد
اسامی شهدای عملیات تروریستی میرجاوه
تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی شهادت اسماعیل هنیه
رهبر انقلاب درگذشت آیت‌الله شمس را تسلیت گفتند
پیام‌تسلیت رهبری درپی درگشت آیت‌الله‌آصف‌محسنی
پیام وزیر خارجه یمن به وزیر خارجه کشورمان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزب‌الله عمل می‌کند
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
آثار وحشتناک تخریب کابل‌های زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۳ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oW5
tabnak.ir/005oW5