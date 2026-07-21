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مرکز داده‌های آمازون زیر آتش موشک‌های کروز!

سپاه از حمله موشکی به زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۴
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1972 بازدید
مرکز داده‌های آمازون زیر آتش موشک‌های کروز!

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۳۹ از حمله موشکی به زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی؛

رزمندگان هوافضای سپاه با توکل به خدای قادر متعال و در هم‌کوبنده ستمگران، در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ و در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار داده و آن را ویران نمودند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: گزارش‌های تکمیلی این عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار ملت بزرگوار خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

گفتنی است، این عملیات در واکنش به حملات اخیر نظامیان آمریکایی به تأسیسات غیرنظامی در منطقه دارخوئین انجام شده و ضربه‌ای سنگین به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات آمریکا در منطقه محسوب می‌شود.
 

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آمازون موشک کروز حمله به بحرین بحرین هوافضا سپاه پاسداران
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