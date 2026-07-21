چرا کرهای که میخرید بعد از چند روز آن طعم واقعی را ندارد؟
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مهمترین دلایل از بین رفتن طعم کره شامل قرار گرفتن در معرض هوا، نوسان دمای یخچال و نگهداری نامناسب پس از باز شدن بستهبندی است. شناخت این عوامل کمک میکند کره مدت بیشتری کیفیت اولیه خود را حفظ کند.
کره حیوانی محصولی حساس است و اگر در شرایط مناسب نگهداری نشود، بهتدریج عطر، طعم و بافت خود را از دست میدهد. خوشبختانه با رعایت چند نکته ساده میتوان کیفیت کره را برای مدت طولانی حفظ کرد. حتی فریز کردن کره هم یکی از بهترین روشها برای افزایش ماندگاری آن است؛ بدون اینکه طعم یا بافت محصول تغییر محسوسی داشته باشد.
راز عطر و طعم کره تازه
عطر و طعم دلپذیر کره حیوانی از چربیهای طبیعی شیر بهدست میآید. این ترکیبات بسیار حساس هستند و در برابر گرما، نور، هوا و بوهای محیط واکنش نشان میدهند. بههمین دلیل کره تازه، رایحهای مطبوع و طعمی خامهای دارد اما اگر بهدرستی نگهداری نشود، این ویژگیها به مرور کاهش پیدا میکنند.
باز و بسته کردن مکرر بستهبندی، قرار دادن کره در کنار مواد غذایی بودار یا ماندن طولانیمدت در دمای نامناسب، باعث میشود کره کیفیت اولیه خود را از دست بدهد. بسیاری تصور میکنند تنها تاریخ انقضا اهمیت دارد، در حالی که شرایط نگهداری کره نقش بسیار مهمتری در حفظ کیفیت آن ایفا میکند.
اگر میخواهید هر بار همان طعم تازه و طبیعی را تجربه کنید، بهتر است کره را در بستهبندی اصلی یا ظرف دربسته نگهداری کنید و تنها به اندازه نیاز روزانه از آن استفاده کنید.
کره بهدلیل داشتن چربی طبیعی، نسبت به بسیاری از محصولات لبنی حساستر است. هرچه زمان بیشتری در شرایط نامناسب بماند، احتمال تغییر عطر و مزه آن بیشتر میشود. بههمین دلیل رعایت اصول نگهداری از همان روز خرید اهمیت زیادی دارد.
دشمن اصلی کره حیوانی چیست؟
بزرگترین دشمن کره حیوانی، گرما و تماس با هوا است. زمانی که کره برای مدت طولانی در دمای محیط باقی میماند، چربیهای آن بهآرامی اکسید میشوند. این فرآیند باعث کاهش عطر و ایجاد طعم نامطلوب میشود.
عامل مهم دیگر، جذب بوهای محیط است. کره بهدلیل ساختار چربی خود، بوهای مواد غذایی اطراف را بهراحتی جذب میکند. اگر کره کنار موادی مانند سیر، پیاز، ماهی یا غذاهای ادویهدار قرار بگیرد، طعم آن هم تغییر خواهد کرد.
نور مستقیم هم کیفیت کره را کاهش میدهد. بههمین دلیل بهتر است کره همیشه در محیطی خنک، دور از نور و داخل بستهبندی مناسب نگهداری شود.
در واقع، هرچه تماس کره با هوا، گرما و بوهای مختلف کمتر باشد، کیفیت و ماندگاری کره بیشتر حفظ خواهد شد.
هر یک از این عوامل بهتنهایی میتوانند باعث شوند کره حتی پیش از پایان تاریخ مصرف، بخشی از عطر و طعم طبیعی خود را از دست بدهد. بههمین دلیل بسیاری از مصرفکنندگان تصور میکنند کیفیت کره کاهش یافته است، در حالی که علت اصلی، شیوه نگهداری آن است.
تاثیر نوسان دما و یخچال بر کیفیت کره
یخچال بهترین محل برای نگهداری کرهای است که طی چند روز آینده مصرف میشود. با این حال، همه قسمتهای یخچال شرایط یکسانی ندارند. قرار دادن کره داخل در یخچال انتخاب مناسبی نیست، زیرا این بخش با هر بار باز و بسته شدن در، دچار نوسان دمایی میشود.
این تغییرات مداوم دما میتواند به مرور زمان روی کیفیت، بافت و طعم کره اثر بگذارد. بهتر است کره را در طبقات داخلی یخچال قرار دهید؛ جایی که دما ثابتتر است.
اگر بسته کره بزرگ است و قرار نیست بهزودی مصرف شود، بهتر است فقط مقدار موردنیاز را داخل یخچال نگه دارید و باقی آن را در فریزر قرار دهید. این روش علاوه بر حفظ کیفیت، باعث افزایش ماندگاری کره هم میشود.
بهطور معمول، کره در یخچال تا حدود یک ماه کیفیت مطلوب خود را حفظ میکند، البته به شرط آنکه در دمای مناسب و داخل بستهبندی سالم نگهداری شود.
فریزر چگونه از طعم کره محافظت میکند؟
بسیاری از افراد تصور میکنند فریز کردن کره باعث افت کیفیت آن میشود، اما این تصور درست نیست. اگر کره بهدرستی منجمد شود، بخش زیادی از عطر، طعم و بافت طبیعی خود را حفظ میکند.
دمای پایین فریزر سرعت اکسید شدن چربیها را به حداقل میرساند. بههمین دلیل کره در فریزر برای مدت طولانیتری تازه باقی میماند. بههمین دلیل، اگر کره بهدرستی بستهبندی شود، پس از خارج شدن از فریزر هم عطر، طعم و بافت خود را تا حد زیادی حفظ میکند.
بهتر است قبل از قرار دادن کره در فریزر، آن را در همان بستهبندی اصلی نگه دارید یا داخل یک کیسه یا ظرف دربسته قرار دهید تا از تماس با هوا و جذب بوهای فریزر جلوگیری شود.
در واقع، فریز کردن کره یکی از بهترین روشها برای افزایش ماندگاری آن است؛ بهویژه زمانی که چند بسته کره خریداری کردهاید یا مصرف روزانه شما کم است.
کره در فریزر معمولا تا حدود شش ماه کیفیت بسیار خوبی دارد و در بسیاری از موارد حتی تا نه ماه هم قابل نگهداری است، بدون اینکه تغییر محسوسی در طعم یا بافت آن ایجاد شود.
اگر قصد دارید کره را طی چند هفته مصرف کنید، نگهداری آن در یخچال کافی است اما برای مصرف در ماههای آینده، فریزر بهترین انتخاب است و از کاهش کیفیت محصول جلوگیری میکند.
برای استفاده از کره منجمد، بهتر است آن را چند ساعت قبل از مصرف به یخچال منتقل کنید تا بهآرامی یخزدایی شود. این روش کمک میکند بافت کره حفظ شود و هنگام مصرف همان طعم طبیعی خود را داشته باشد.
پس از یخزدایی، بهتر است کره را طی چند روز مصرف کنید و از منجمد کردن دوباره آن خودداری کنید؛ زیرا تکرار چرخه انجماد و ذوب شدن میتواند کیفیت و بافت محصول را کاهش دهد.
اگر عجله دارید، میتوانید مقدار موردنیاز را برای مدت کوتاهی در دمای محیط قرار دهید اما از گرم کردن مستقیم یا استفاده از مایکروویو برای یخزدایی خودداری کنید؛ زیرا این کار میتواند کیفیت کره را کاهش دهد.
نکاتی که فروشندگان و سوپرمارکتها باید بدانند
حفظ کیفیت کره فقط به مصرفکننده مربوط نمیشود. فروشندگان هم نقش مهمی در حفظ طعم و تازگی محصول دارند.
کره باید از زمان خروج از کارخانه تا رسیدن به دست مشتری، زنجیره سرمایی خود را حفظ کند. هرگونه قطع شدن این زنجیره، حتی برای مدت کوتاه، میتواند روی کیفیت محصول اثر بگذارد.
قرار دادن کره کنار محصولات گرم یا در معرض نور مستقیم، کیفیت آن را کاهش میدهد. همچنین بهتر است بستههای کره بیش از حد روی هم چیده نشوند تا بستهبندی آسیب نبیند.
حتی اگر مصرفکننده کره را بهدرستی نگهداری کند، کیفیت محصول تا حد زیادی به نحوه نگهداری آن در فروشگاه هم بستگی دارد. فروشندگان باید اصل «اولین ورودی، اولین خروجی» را رعایت کنند تا محصولات قدیمیتر زودتر عرضه شوند. بررسی مداوم دمای یخچالهای فروشگاهی هم اهمیت زیادی دارد.
رعایت این نکات باعث میشود مصرفکننده، کرهای با همان کیفیت و طعم روز تولید خریداری کند و تجربه بهتری از محصول داشته باشد.
جمعبندی: جای کره حیوانی کجاست؟
اگر میخواهید همیشه از عطر، طعم و بافت واقعی کره حیوانی لذت ببرید، نحوه نگهداری آن را جدی بگیرید. نگهداری کره در یخچال برای مصرف روزانه مناسب است اما اگر قرار نیست بهزودی از آن استفاده کنید، فریز کردن کره بهترین راه برای حفظ کیفیت خواهد بود.
کرهای که در بستهبندی مناسب، دور از هوا و در دمای ثابت نگهداری شود، طعم طبیعی خود را برای مدت طولانی حفظ میکند. همچنین خارج کردن تدریجی کره از فریزر و یخزدایی آرام، کمک میکند محصول بدون افت کیفیت آماده مصرف شود.
در نهایت، کیفیت کره تنها به فرآیند تولید وابسته نیست. با رعایت چند نکته ساده میتوانید هر بار همان طعم تازه و دلپذیر کره حیوانی را روی سفره خود داشته باشید.
بههمین دلیل تولیدکنندگان معتبر لبنی مانند کاله در تمام مراحل تولید تا توزیع، زنجیره سرد را حفظ میکنند تا کره با همان عطر و طعم طبیعی به دست مصرفکننده برسد.