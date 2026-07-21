حمله دشمن به نقطهای در آبدانان
فرماندار آبدانان گفت: ساعتی پیش دشمن متجاوز آمریکایی با چند پرتابه مناطقی در بیرون از شهر را هدف گرفت.
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بهزاد نورمحمدی اظهار کرد دشمن آمریکایی با پرتاب دو موشک به نقطهای غیر نظامی در کوههای اطراف آبدانان حمله کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.
نورمحمدی یادآور شد: نیروهای امدادی به محل اعزام شده و مشغول بررسی دقیق ابعاد تجاوز دشمن هستند.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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