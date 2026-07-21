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حمله دشمن به نقطه‌ای در آبدانان

فرماندار آبدانان گفت: ساعتی پیش دشمن متجاوز آمریکایی با چند پرتابه مناطقی در بیرون از شهر را هدف گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۱۳
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1813 بازدید
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حمله دشمن به نقطه‌ای در آبدانان

بهزاد نورمحمدی اظهار کرد دشمن آمریکایی با پرتاب دو موشک به نقطه‌ای غیر نظامی در کوه‌های اطراف آبدانان حمله کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.

نورمحمدی یادآور شد: نیروهای امدادی به محل اعزام شده و مشغول بررسی دقیق ابعاد تجاوز دشمن هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

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حمله به ایران آبدانان ایران و آمریکا جنگ تجاوز به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
2
پاسخ
نیروهای مسلح تا امارات وقطر شخم نزنن این قمارباز از حملات دست بر نمیداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
4
پاسخ
نقطه غیر نظامی؟ یعنی چه نقطه‌ای بوده؟ چرا درست اطلاع رسانی نمی‌کنید؟
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