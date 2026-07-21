بهزاد نورمحمدی اظهار کرد دشمن آمریکایی با پرتاب دو موشک به نقطه‌ای غیر نظامی در کوه‌های اطراف آبدانان حمله کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.

نورمحمدی یادآور شد: نیروهای امدادی به محل اعزام شده و مشغول بررسی دقیق ابعاد تجاوز دشمن هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.