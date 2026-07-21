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کد خبر: ۱۳۸۵۸۱۲
بازدید: ۵۰۴۸
نظرات: ۶

عکس: استقبال تاریخی مادرید از قهرمانان جهان

جشن دومین قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی با حضور حدود دو میلیون هوادار در خیابان‌های مادرید برگزار شد؛ کاروان «لاروخا» پس از حرکت با اتوبوس روباز در پایتخت، به میدان سیبلس رسید تا یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ فوتبال این کشور رقم بخورد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل استقبال تاریخی مادرید اسپانیا جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا جام جهانی فوتبال لاروخا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴
به مردم و دولت خوب اسپانیا ، بابت این پیروزی بزرگ صمیمانه تبریک می گویم.
پاسخ
13
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
اسپانیا کشور و مردم بزرگ .مبارک باد آزاده گان عالم
پاسخ
10
1
حمص
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
درود بر اسپانیایی ها که مسی و آرژانتین رو بی آبرو کردند!
پاسخ
8
2
باقری
احسنت. البته مسی صهیونیست و دولتمردان فعلی آرژانتین بی آبرو بودند، بی آبروتر شدند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
فیفا تعیین میکنه کی قهرمان بشه
پاسخ
0
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
تبریک به مردم اسپانیا . مردم محور محور مقاومت و در راس آنها ایران و لبنان و فلسطین. در اصل محور مقاومت قهرمان جام جهانی شد . خدا رو شکر . مرگ بر آمریکا و اسرائیل .
پاسخ
0
0