عکس: استقبال تاریخی مادرید از قهرمانان جهان
جشن دومین قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی با حضور حدود دو میلیون هوادار در خیابانهای مادرید برگزار شد؛ کاروان «لاروخا» پس از حرکت با اتوبوس روباز در پایتخت، به میدان سیبلس رسید تا یکی از بزرگترین جشنهای تاریخ فوتبال این کشور رقم بخورد.
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نظرات شما
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ناشناس
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴
به مردم و دولت خوب اسپانیا ، بابت این پیروزی بزرگ صمیمانه تبریک می گویم.
حمص
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
درود بر اسپانیایی ها که مسی و آرژانتین رو بی آبرو کردند!
باقری
احسنت. البته مسی صهیونیست و دولتمردان فعلی آرژانتین بی آبرو بودند، بی آبروتر شدند.