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پاکسازی راداری منطقه توسط سپاه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۷
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5912 بازدید
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پاکسازی راداری منطقه توسط سپاه

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۳۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است؛

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم لا تکون فتنه و یکون الدین لله

ملت شریف و نجیب ایران اسلامی؛

با دعای خیر شما در مراسم اقامه شعائر حسینی علیه السلام، فرزندان غیور ایران مقتدر ضربات کوبنده ای را به دشمن مستاصل وارد ساختند و با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

با این پاکسازی راداری، دشمن می باید آماده حملات قاطع تر و کوبنده تر امواج پهپادها و موشک ها باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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اطلاعیه سپاه پاکسازی پاکسازی راداری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
13
پاسخ
فدای تک تک شما پسران عزیزم بشوم
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