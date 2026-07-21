پاکسازی راداری منطقه توسط سپاه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد؛ با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۳۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است؛
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم لا تکون فتنه و یکون الدین لله
ملت شریف و نجیب ایران اسلامی؛
با دعای خیر شما در مراسم اقامه شعائر حسینی علیه السلام، فرزندان غیور ایران مقتدر ضربات کوبنده ای را به دشمن مستاصل وارد ساختند و با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.
با این پاکسازی راداری، دشمن می باید آماده حملات قاطع تر و کوبنده تر امواج پهپادها و موشک ها باشد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
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