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سپاه: سایت راداری و آشیانه پهپادهایMQ9 منهدم شد

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۳۶ خود اعلام کرد: یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی و یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 منهدم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۶
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سپاه: سایت راداری و آشیانه پهپادهایMQ9 منهدم شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطلاعیه شماره ۳۶ را به شرح زیر اعلام کرد.

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لِلّه

ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی

در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین یک سوله آشیانه پهپاد‌های MQ۹ نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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سپاه عملیات سپاه سایت راداری پهپادهای MQ9
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