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بدعتی جدید در تاریخ جام جهانی!

شکست آرژانتین در وقت های اضافه، نه تنها قهرمانی جهان را برای اسپانیا به ارمغان آورد، بلکه این تیم را به اولین دارنده انگشترهای قهرمانی تاریخ فیفا تبدیل کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۳
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بدعتی جدید در تاریخ جام جهانی!

جام جهانی فوتبال پس از 96 سال قدمت، شاهد یک تحول و سنت شکنی بزرگ در مراسم اهدا جوایز بود. 

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران - فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در کنار کاپ اصلی و مدال های طلا، از «انگشتر قهرمانی جام جهانی» رونمایی کرد و تیم ملی اسپانیا با غلبه بر آرژانتین، به عنوان نخستین دارنده این یادبود لوکس در تاریخ فوتبال شناخته شد.

لاروخا (تیم ملی اسپانیا) موفق شد در یک بازی نفس گیر و پس از وقت های اضافه، با نتیجه 1 بر 0 آرژانتین را شکست دهد. با این پیروزی، 30 حلقه انگشتر سفارشی و شماره گذاری شده به اعضای تیم قهرمان و کادر فنی اسپانیا اهدا شد.

طراحی اختصاصی و مشخصات لوکس انگشتر قهرمانی

این انگشترهای مجلل با بهره گیری از بهترین مواد ساخته شده اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ساختار و طراحی این انگشترها به شرح زیر است:

متریال و جواهرات: در ساخت هر انگشتر از طلای 18 عیار، 89 قطعه الماس و 36 قطعه یاقوت کبود استفاده شده است.

طراحی دوطرفه: یک طرف انگشتر تصویر نمادین کاپ جام جهانی را به نمایش می گذارد و طرف دیگر آن به هویت، نشان و نمادهای تیم قهرمان اختصاص یافته است.

سفارشی سازی: قبل از فینال، طرح های اختصاصی برای هر دو تیم اسپانیا و آرژانتین آماده شده بود، اما طبق قوانین تنها انگشتر تیم برنده (اسپانیا) به مرحله تولید نهایی رسید.

قالب گیری و سایزبندی: تمام انگشترها به صورت سفارشی، متناسب با سایز دست هر بازیکن و با شماره اختصاصی ساخته شده اند.
عرضه نسخه محدود برای هواداران با قیمت 12 هزار دلار

فیفا تصمیم گرفته است مجموعا 2026 حلقه از این سری انگشترهای لایسنس شده و کلکسیونی را به مناسبت این رویداد تولید کند:

30 حلقه به بازیکنان و کادر فنی تیم قهرمان (اسپانیا) تعلق گرفت.

1996 حلقه باقی مانده جهت خریداران و کلکسیونرهای کل جهان با قیمت 12000 دلار برای هر عدد به فروش می رسد.

این نسخه های کلکسیونی هواداران نیز کاملا مشابه نسخه اصلی بازیکنان بوده، شماره گذاری اختصاصی دارند و متناسب با سایز درخواستی خریدار به صورت سفارشی ساخته می شوند.

بدعتی جدید در تاریخ جام جهانی

اهدای انگشتر قهرمانی که پیش از این بیشتر در ورزش های آمریکایی مانند ان بی ای (NBA) و سوپربول (Super Bowl) مرسوم بود، حالا به رسم فیفا تبدیل شده است. مسئولان فیفا تایید کرده اند که اهدای این انگشترهای طلا و جواهر از این پس به یک سنت دائمی در تمامی دوره های آینده جام جهانی تبدیل خواهد شد.

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اسپانیا انگشتر جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا انگشتر قهرمانی جام جهانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
12
پاسخ
مسخره بازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
1
پاسخ
این هم یک ابتکار جالب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
5
پاسخ
یکی دغدغه دیگه هم برام اضافه شد.هر روز حساب کنم انگشتر جام جهانی امروز چند تومن میشه
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