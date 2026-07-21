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سپاه دو نفتکش متخلف را متوقف کرد

دو نفتکش متخلف با قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۰
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1201 بازدید
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سپاه دو نفتکش متخلف را متوقف کرد



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۳۴ اعلام کرد:  مردم با ایمان و به پاخاسته ایران اسلامی، با استعانت از خدای متعال و با الهام از شما مردم بصیر و استوار، دریادلان نیروی دریایی سپاه به ماموریت خود جهت کنترل تنگه هرمز ادامه می‌دهند.

 ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند.

 نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.

بدیهی است تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.

 عملیات تنبیهی علیه پایگاه‌های آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.

 و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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برچسب ها
سپاه پاسداران نفتکش تنگه هرمز ارتش آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
1
پاسخ
خوبه
کشوری که که دل به آمریکا بسته و کشتی را بدون هماهنگی با ایران بخواد از تنگه عبور بده ، باید تنبیه بشه
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