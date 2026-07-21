گفتگوی ترامپ با نخستوزیر جدید انگلیس درباره تنگه هرمز
رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه گفت که با نخستوزیر جدید انگلیس درباره موضوعاتی از جمله مینروبی در تنگه هرمز رایزنی کرده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه از تماس تلفنی با «اندی برنهام» نخستوزیر جدید انگلیس خبرداد.
ترامپ در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ما درمورد موضوعات زیادی از جمله رابطه عالی که با انگلیس داشتهایم، بحث کردیم. ما در آیندهای نه چندان دور دوباره ملاقات خواهیم کرد تا درمورد مسائل مورد انتفاع مشترک صحبت کنیم». وی ادامه داد: «نخستوزیر [جدید انگلیس]وظیفه بزرگی پیش رو دارد، اما او قادر به انجام آن خواهد بود و البته آمریکا نیز [برای کمک]حاضر است. من آنجا خواهم بود تا کمک کنم!» رئیس جمهور آمریکا افزود: «ما در مورد نفت دریای شمال، تجارت، اتحاد نظامی، مینروبی در تنگه هرمز و چندین موضوع دیگر صحبت کردیم. تماس جالبی بود و خیلی خوب پیش رفت».
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