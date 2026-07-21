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هشدار یمن به سعودی درباره عواقب تداوم محاصره

وزارت خارجه یمن بامداد سه‌شنبه به ریاض هشدار داد که به تجاوز و محاصره علیه ای نکشور پایان دهد، در غیر این‌صورت باید منتظر اتفاقات آینده باشد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۹۷
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هشدار یمن به سعودی درباره عواقب تداوم محاصره

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه یمن بامداد سه‌شنبه در واکنش به بیانیه رژیم سعودی، درباره عواقب تداوم محاصره این کشور به ریاض هشدار داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «رژیم جنایتکار سعودی با جمهوری یمن طوری رفتار می‌کند که گویی سرزمینی تحت کنترل آن است. آنها با تکبر با مردم یمن صحبت کرده و با تحقیر به بنادر اجازه می‌دهد کشتی‌های حامل غذا و دارو را دریافت کنند».

شبکه «المسیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «مردم یمن خون ده‌ها هزار شهیدی را که توسط نیروی هوایی جنایتکار رژیم سعودی در ۱۲ سال گذشته کشته شده‌اند، فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد».

در این بیانیه هشدار داده شده است: «رژیم جنایتکار سعودی باید دست خود را از کشور ما بردارد و به تجاوز و محاصره خود پایان دهد، وگرنه باید منتظر اتفاقات آینده باشد».

وزارت خارجه یمن ادامه داد: «درگیری که در استان‌های اشغالی بین امارات و عربستان سعودی رخ داده است، اشغال بخش‌های وسیعی از خاک یمن توسط رژیم سعودی را تأیید می‌کند».

این بیانیه تاکید می‌کند: «رژیم سعودی سعی دارد پشت مزدوران خود پنهان شود، اما ۲۵۰ هزار حمله هوایی سعودی به جمهوری یمن در ۱۲ سال گذشته، واقعیت آنچه را که اتفاق افتاده است، ثابت می‌کند».

این وزارتخانه تصریح کرد: «رژیم سعودی باید درک کند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مانند فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع، جیزان و سایر مناطق مشابه وضعیت بندر حدیده است و برعکس».

در ادامه این بیانیه آمده است: «لیست طولانی است و ما در حال برشمردن جنایات رژیم سعودی و فجایعی هستیم که به دلیل تجاوز و جنایات آن در دوره‌های گذشته بر سر مردم یمن آمده است».

وزارت خارجه یمن به ریاض توصیه کرد: «رژیم سعودی باید درک کند که بازگشت به مسیر درستکاری، عدالت و برابری بسیار کم‌هزینه‌تر از ادامه مسیر نادرست تجاوزگرانه‌اش است».

این بیانیه ادامه می‌دهد: «اشتباهات، تکبر و غرور رژیم سعودی به هیچ وجه به نفع آن نخواهد بود؛ بلکه تنها جنایات و بی‌عدالتی‌های آن را انباشته خواهد کرد که در نهایت منجر به سقوط آن خواهد شد».

این وزارتخانه همچنین افزود: «خواست جمهوری یمن روشن است؛ استقلال کامل، حاکمیت خدشه‌ناپذیر و حقوق مشروع - نه کمتر و نه بیشتر. مردم یمن چیزی کمتر از این را نخواهند پذیرفت».

پیش از این نیز «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله گفته بود که عربستان سعودی حاضر نبود به مطالبات مشروع و عادلانه یمن تن بدهد و همین مسئله باعث شد صنعا تصمیم ممنوعیت ناوبری دریایی را علیه سعودی‌ها اعمال کند.

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یمن سعودی انصارالله محاصره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
ای کاش سالهای پیش اقدام به محاصره دریایی عربستان انجام می دادید
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