سامانههای موشکی هیمارس در کویت هدف موشکهای ارتش
در مرحله هجدهم عملیات صاعقه ارتش، سامانههای موشکی هیمارس در کویت هدف موشکهای زمین به زمین ارتش قرار گرفت.
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از کشورمان، ساعتی قبل و در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش با موشکهای زمین به زمین، سامانههای موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد.
هیمارس یک سامانه موشکی متحرک با امکان جابجایی سریع علیه اهداف زمینی است که هدف قرار گرفتن آنها، موجب آسیب به لایههای آفندی و پدافندی و کاهش قدرت موشکی دشمن در جنایتهای تجاوزکارانه میشود.
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