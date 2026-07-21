حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به ایران /سامانههای موشکی هیمارس در کویت هدف موشکهای زمینبهزمین ارتش/ به روز رسانی میشود...
به گزارش تابناک؛ ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز دور تازه حملات تجاوزکارانه خود به ایران را اعلام کرد.
فرماندهی تروریستی سنتکام اعلام کرد که از ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا (۱۱:۳۰ شب به وقت ایران) نیروهای آمریکایی دور تازهای از حملات تجاوزکارانه علیه ایران را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کردند.
این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: این حملات با هدف تضعیف بیشتر قابلیتهای نظامی که جمهوری اسلامی از آنها برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز استفاده میکند، طراحی شدهاند.
ارتش کویت: پدافند هوایی در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.
وزارت کشور بحرین از ساکنان این کشور خواست، هرچه سریعتر به مناطق امن بروند.
ارتش کویت ضمن تأیید حملات موشکی و پهپادی به خاک این کشور، مدعی رهگیری این موشکها شده است.
منابع عربی از شنیدهشدن صداهای انفجار در بحرین و کویت خبر میدهند.
نیروگاه برق الزور کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
فرماندار آبدانان گفت: بامداد امروز صدای چند انفجار در شهر آبدانان شنیده شد.
بهزاد نورمحمدی با تأیید این حادثه اعلام کرد: هدف این حمله، تاسیسات آبدانان در منطقه دینارکوه بوده است.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
سنتکام مدعی پایان دور امشب حملات علیه ایران شد.
صدای انفجار در کویت شنیده شد.
سپاه: ساعاتی پیش عملیات بزرگ رزمندگان اسلام برای تنبیه ارتش کودک کش آمریکا به خاطر برهم زدن امنیت تنگه هرمز و تجاوز به نقاطی از میهن عزیزمان آغاز شد.
فرزندان شما در نیروی هوا فضای سپاه شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زدند و در موج ۲۴ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رقیه (س)، به منظور هموار کردن راه عملیات گسترده آینده و از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردید و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد.
ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودککش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگۀ هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمۀ این شناورها از منطقه هستند.
نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکتهای کشتیرانی اخطار میکند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.
بدیهی است تا زمانی که شرارتهای آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.
عملیات تنبیهی علیه پایگاههای آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.
شنیده شدن صدای انفجارها در سلیمانیه عراق
نفتکشی که در نزدیکی سواحل عمان مورد حمله قرار گرفت، متعلق به کویت است.
مرحله هجدهم عملیات صاعقه ارتش؛ سامانههای موشکی هیمارس در کویت هدف موشکهای زمین به زمین ارتش
روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از کشورمان، ساعتی قبل و در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش با موشکهای زمین به زمین، سامانههای موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد.
هیمارس یک سامانه موشکی متحرک با امکان جابجایی سریع علیه اهداف زمینی است که هدف قرار گرفتن آنها، موجب آسیب به لایههای آفندی و پدافندی و کاهش قدرت موشکی دشمن در جنایتهای تجاوزکارانه میشود.
دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندرعباس و قشم بهگوش رسید.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO): اواخر روز دوشنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است.
مابع محلی از شنیده صدای انفجار در بندر لنگه برای دومین بار طی یک ساعت اخیر خبر دادند
جزئیات کامل این تجاوز و میزان خسارتهای احتمالی متعاقبا و پس از پیگیری خبرنگار ایرنا در استان فارس اعلام می شود.
منابع عربی از هدف قرارگرفتن پایگاه هوایی علیالسالم، محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت خبر میدهند.
ارتش کویت نیز اعلام کرد که پدافند هوایی آمریکایی در این کشور، با حملات موشکی و پهپادی درگیر شده است.
استاندار اصفهان: امشب حملهای به اصفهان صورت نگرفته است.
در حال بررسی علت شنیده شدن صدای انفجار اعلام شده از سوی شهروندان هستیم.
ارتش کویت از وقوع یک حمله پهپادی به این کشور خبر داد.
برخی منابع گزارش دادند که انفجارها در پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت رخ داده است.
منابع محلی بامداد سهشنبه گزارش دادند که منافع و تأسیسات آمریکایی در کویت، هدف موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است.
صدای انفجار در شیراز هم شنیده شد.
صدای انفجار در بندر لنگه دقایقی پیش به گوش رسید.
هنوز علت دقیق و منشأ این صدای بلند مشخص نشده و تا این لحظه هیچکدام از نهادهای رسمی و مسئولان استانی در این باره اطلاعرسانی نکردهاند.
صداهای شنیدهشده ناشی از فعالیت سامانه پدافند هوایی بوده است.
فرماندار ویژه چابهار از حمله هوایی دشمن به شهرهای کنارک و چابهار در بامداد سهشنبه خبر داد.
هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
منابع محلی از انفجار مجدد در بخش بمانی سیریک خبر میدهند.
دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار شنیده شد.
حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در بندرعباس بهگوش رسید.
صداهای انفجار در جنوب قشم و دریا نیز گزارش شده است.
شخصا جنبش سبز بودم و از لحظ سیاسی متضاد با ایشان هستم.اما منطق ایشان و کل سخنان ایشان درست است و باید شورای امنیت ملی بر اساس سخنان ایشان عمل کند.
کافیه یه جست و جو در اینترنت بزنید از این حجم صحبت های خلاف واقع و تحلیل اشتباه تعجب خواهید کرد!
پیر کودک خرفت کاخ سفید دارد سر می رود
و
خودشان برای خلاصی از این باتلاق خود ساخته
آستین بالا زده و
او را در همین روزها
سربه نیست می کنند.
ابله! تاکنون نفهنیدی که در تجاوز و حمله طبیعی است که سربازت کشته بشه. اینو لااقل از اسلاف آلمانیت مانند هیتلر یاد میگرفتی. حقا که شاگرد کودنی هستی!