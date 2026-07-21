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حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به ایران /سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های زمین‌به‌زمین ارتش/ به روز رسانی می‌شود...

سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد: با دستور ترامپ، دور جدید حملات به ایران را‌ آغاز کردیم.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۸
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حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به ایران /سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های زمین‌به‌زمین ارتش/ به روز رسانی می‌شود...

به گزارش تابناک؛ ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز دور تازه حملات تجاوزکارانه خود به ایران را اعلام کرد.

فرماندهی تروریستی سنتکام اعلام کرد که از ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا (۱۱:۳۰ شب به وقت ایران) نیروهای آمریکایی دور تازه‌ای از حملات تجاوزکارانه علیه ایران را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کردند.

این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: این حملات با هدف تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی که جمهوری اسلامی از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند، طراحی شده‌اند.

ارتش کویت حمله موشکی و پهپادی به این کشور را تائید کرد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۱۷:۱۱

 ارتش کویت: پدافند هوایی در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

آژیرهای خطر در بحرین هم به صدا درآمد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۱۷:۱۰

وزارت کشور بحرین از ساکنان این کشور خواست، هرچه سریع‌تر به مناطق امن بروند.

ارتش کویت ضمن تأیید حملات موشکی و پهپادی به خاک این کشور، مدعی رهگیری این موشک‌ها شده است.

آژیرهای خطر در کویت فعال شد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۱۶:۵۸

 منابع عربی از شنیده‌شدن صداهای انفجار در بحرین و کویت خبر می‌دهند.

نیروگاه برق الزور کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۱۰:۳۰

نیروگاه برق الزور کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

تصاویر ماهواره‌ای از ۲ نقطه اصابت جدید در پایگاه ملک فیصل اردن
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۸:۰۵

تصاویر ماهواره‌ای دو نقطه برخورد جدید را در پایگاه هوایی ملک فیصل در اردن نشان می‌دهند. 
 یکی از نقاط برخورد به محوطه پارکینگ هواپیما برخورد کرده و ستونی از دود هنوز قابل مشاهده است.

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شنیده شدن صدای چند انفجار در آبدانان
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۷:۵۴

فرماندار آبدانان گفت: بامداد امروز صدای چند انفجار در شهر آبدانان شنیده شد.

بهزاد نورمحمدی با تأیید این حادثه اعلام کرد: هدف این حمله، تاسیسات آبدانان در منطقه دینارکوه بوده است.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سنتکام مدعی پایان دور امشب حملات علیه ایران شد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۵:۰۲

سنتکام مدعی پایان دور امشب حملات علیه ایران شد.

شنیده شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۴:۵۱

صدای انفجار در کویت شنیده شد.

منابع تصویری ماهواره‌ای از حملات اخیر به پایگاه سالتی اردن
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۴:۴۹
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منابع تصویری ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حملات اخیر به پایگاه سالتی اردن، تأسیسات مسکونی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را با خاک یکسان کرده است.

شب سیاه رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۴:۳۴



سپاه: ساعاتی پیش عملیات بزرگ رزمندگان اسلام برای تنبیه ارتش کودک کش آمریکا به خاطر برهم زدن امنیت تنگه هرمز و تجاوز به نقاطی از میهن عزیزمان آغاز شد.

فرزندان شما در نیروی هوا فضای سپاه شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زدند و در موج ۲۴ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رقیه (س)، به منظور هموار کردن راه عملیات گسترده آینده و از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردید و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد.

سپاه: دو نفتکش متخلف با قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۴:۳۲

 

ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگۀ هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمۀ این شناورها از منطقه هستند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.



بدیهی است تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.

عملیات تنبیهی علیه پایگاه‌های آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.

شنیده شدن صدای انفجارها در سلیمانیه عراق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۳:۵۳

 شنیده شدن صدای انفجارها در سلیمانیه عراق

نفتکش هدف قرار گرفته، کویتی است
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۲:۵۵

نفتکشی که در نزدیکی سواحل عمان مورد حمله قرار گرفت، متعلق به کویت است.

سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های زمین به زمین ارتش
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۵۴
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مرحله هجدهم عملیات صاعقه ارتش؛ سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های زمین به زمین ارتش

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از کشورمان، ساعتی قبل و در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش با موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد.

هیمارس یک سامانه موشکی متحرک با امکان جابجایی سریع علیه اهداف زمینی است که هدف قرار گرفتن آن‌ها، موجب آسیب به لایه‌های آفندی و پدافندی و کاهش قدرت موشکی دشمن در جنایت‌های تجاوزکارانه می‌شود.

شنیده‌شدن صدای انفجار در بندرعباس و قشم
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۵۳

دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندرعباس و قشم به‌گوش رسید.

یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۴۴

 سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO): اواخر روز دوشنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است.

شنیده شدن صدای انفجار مجدد در بندر لنگه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۳۴

مابع محلی از شنیده صدای انفجار در بندر لنگه برای دومین بار طی یک ساعت اخیر خبر دادند

حملات بامدادی آمریکا به شیراز؛ پرتابه دشمن متجاوز به ارتفاعات اطراف شهر اصابت کرد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۱۸

جزئیات کامل این تجاوز و میزان خسارت‌های احتمالی متعاقبا و پس از پیگیری خبرنگار ایرنا در استان فارس اعلام می شود.

محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت هدف قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۱۲

 منابع عربی از هدف قرارگرفتن پایگاه هوایی علی‌السالم، محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت خبر می‌دهند.

ارتش کویت نیز اعلام کرد که پدافند هوایی آمریکایی در این کشور، با حملات موشکی و پهپادی درگیر شده است.

استاندار اصفهان: امشب حمله‌ای به اصفهان صورت نگرفته است.
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۱۰

استاندار اصفهان: امشب حمله‌ای به اصفهان صورت نگرفته است.

 در حال بررسی علت شنیده شدن صدای انفجار اعلام شده از سوی شهروندان هستیم.

حمله پهپادی به کویت گزارش شد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۱:۰۱

ارتش کویت از وقوع یک حمله پهپادی به این کشور خبر داد.

انفجارها پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت را لرزاند
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۵۶

برخی منابع گزارش دادند که انفجارها در پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت رخ داده است.

آژیر هشدار و انفجارهای متعدد در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۵۵

 منابع محلی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند که منافع و تأسیسات آمریکایی در کویت، هدف موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است.

شنیده شدن صدای انفجار در شیراز
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۵۲

صدای انفجار در شیراز هم شنیده شد.

شنیده شدن صدای انفجار در بندر لنگه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۵۰

‏ صدای انفجار در بندر لنگه دقایقی پیش به گوش رسید.

 دقایقی پیش صدای انفجار در شهر اصفهان شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۴۷

هنوز علت دقیق و منشأ این صدای بلند مشخص نشده و تا این لحظه هیچ‌کدام از نهادهای رسمی و مسئولان استانی در این باره اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

فرماندار بوشهر: تاکنون هیچ گزارشی از اصابت دریافت نشده است
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۴۳

صداهای شنیده‌شده ناشی از فعالیت سامانه پدافند هوایی بوده است.

حمله هوایی دشمن به شهرهای کنارک و چابهار در بامداد سه‌شنبه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۳۰

فرماندار ویژه چابهار از حمله هوایی دشمن به شهرهای کنارک و چابهار در بامداد سه‌شنبه خبر داد.

هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

در ساعات اولیۀ بامداد امروز، صدای ۳ انفجار شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۲۹
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گزارش زندۀ صداوسیما از استان هرمزگان: در ساعات اولیۀ بامداد امروز، صدای ۳ انفجار شنیده شد.

 

انفجار مجدد در بخش بمانی سیریک
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۲۰

منابع محلی از انفجار مجدد در بخش بمانی سیریک خبر می‌دهند.

صدای چند انفجار در چابهار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۱۸

دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار شنیده شد.

شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۱۶

حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در بندرعباس به‌گوش رسید.

صداهای انفجار در جنوب قشم و دریا نیز گزارش شده است.




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سنتکام ترامپ حمله به ایران تنگه هرمز کشتی تجاری انفجار قشم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
9
پاسخ
جالبه گیر داده به جنوب فقط
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
از بعد ژئوپولیتیکی، امنیتی و اقتصادی منطقه جنوب کشور شاید بشه گفت از تهران پایتخت مهمتره در ضمن دسترسی راحت تر داره براشون و تاثیرپذیری عملیات هم روانی و هو استراتژی براشون بالاتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
8
پاسخ
همین 11 و نیم کرج صدا اومد
خروف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
12
پاسخ
صدا میآید ولی هنوز مشخص نشده از کجا آمده و هیچ مسوولی تا این لحظه تایید نکرد که صدا مربوط به بمباران موشکی شهرهای ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
25
18
پاسخ
مرگ بر آمریکا
مهم برای سردبیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
30
6
پاسخ
لطفا فیلم گفتگو امشب دکتر خوش چشم با شبکه افق برنامه قرارگاه جنگ را در خبرگزاری کامل بگذارید.خیلی مطالب مهمی را مطرح کردند.بخصوص درباره تاکنیک درست برای ادامه جنگ که منجر به پایان جنگ شود تا نقد عراقچی و قالیباف و ظریف.
شخصا جنبش سبز بودم و از لحظ سیاسی متضاد با ایشان هستم.اما منطق ایشان و کل سخنان ایشان درست است و باید شورای امنیت ملی بر اساس سخنان ایشان عمل کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
دوست عزیز هرچیزی که این کارشناس محترم فرمودند را بر عکس کنید اونوقت حرفاشون درست در میاد
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
آقای خوش چشم رکورددار پیشبینی ها و تحلیل های اشتباه هستند. در مواردی صحبتی کردن و کمتر از 24 ساعت بعد خلافش اتفاق افتاده
کافیه یه جست و جو در اینترنت بزنید از این حجم صحبت های خلاف واقع و تحلیل اشتباه تعجب خواهید کرد!
سردارسلمانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
13
5
پاسخ
اگر ما هم در آمریکاه خرابکار کنیم شاخ ترامپ را زودتر می‌شکنیم شیک نکنید تا وقتی که این ترامپ کله خوکی فشار را نبیند شاخش را باید شکست ما آنقدر تکاور با زوبده نداریم روانه کنیم نیروگاه‌های برق آب. و فرودگاهای پُر از هواپیمای اف ۱۵.۱۶.۱۸.اف۳۵ و حتی اف۲۲ و اواکس و حتی کله پوک ترامپ وحتی' در دوربر همسایه‌های ما بروند برای خراب کاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
5
پاسخ
ما باید زیر ساخت های کویت و بحرین رو بزنیم نه پایگاه امریکایی رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
4
پاسخ
کم کم صبر یانکی ها هم از خل و چل بازی
پیر کودک خرفت کاخ سفید دارد سر می رود
و
خودشان برای خلاصی از این باتلاق خود ساخته
آستین بالا زده و
او را در همین روزها
سربه نیست می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
6
4
پاسخ
اخیرا این کله زرد تهدید کرده که در مقابل کشته شدن هر سرباز آمریکایی آله میکنم ، بله میکنم. در پاسخ باید گفت:
ابله! تاکنون نفهنیدی که در تجاوز و حمله طبیعی است که سربازت کشته بشه. اینو لااقل از اسلاف آلمانیت مانند هیتلر یاد میگرفتی. حقا که شاگرد کودنی هستی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
2
پاسخ
تا چاه‌های نفت وگاز اعراب رانزنی جنگ بدتر میشه
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