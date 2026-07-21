سپاه: دو نفتکش متخلف با قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند

ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگۀ هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمۀ این شناورها از منطقه هستند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.





بدیهی است تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.



عملیات تنبیهی علیه پایگاه‌های آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.