عکس: زنجیره انسانی جان ‌فدایان خلیج فارس - بندرعباس

مردم بندرعباس عصر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور در ساحل این شهر، زنجیره‌ای انسانی با عنوان «جان ‌فدایان دریای نیلگون خلیج فارس» تشکیل دادند و بار دیگر وحدت و عشق خود را به ایران و خلیج همیشه فارس به نمایش گذاشتند.