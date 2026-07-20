عکس: زنجیره انسانی جان فدایان خلیج فارس - بندرعباس
مردم بندرعباس عصر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور در ساحل این شهر، زنجیرهای انسانی با عنوان «جان فدایان دریای نیلگون خلیج فارس» تشکیل دادند و بار دیگر وحدت و عشق خود را به ایران و خلیج همیشه فارس به نمایش گذاشتند.
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برچسبها:عکس خبری هرمزگان بندرعباس زنجیره انسانی
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