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کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۴
بازدید: ۵۱۵۵
نظرات: ۲

عکس: زنجیره انسانی جان ‌فدایان خلیج فارس - بندرعباس

مردم بندرعباس عصر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور در ساحل این شهر، زنجیره‌ای انسانی با عنوان «جان ‌فدایان دریای نیلگون خلیج فارس» تشکیل دادند و بار دیگر وحدت و عشق خود را به ایران و خلیج همیشه فارس به نمایش گذاشتند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری هرمزگان بندرعباس زنجیره انسانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۵
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۵
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۴
زنده باد همه ایرانیان میهن پرست مومن شجاع و مهربان
پاسخ
5
4
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
درد و بلای شما بخوره تو سر سلطنت طلبها
پاسخ
2
2